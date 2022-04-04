《二十五，二十一》催泪谢幕 金泰梨回应“未成年争议”

（首尔讯）南柱赫（Nam Joo-hyuk）和金泰梨（Kim Tae-ri）主演的剧集《二十五，二十一》3日播出大结局。两人演活从学生时期到踏入社会的青春情谊，能否相守一生让所有观众引颈期盼，但编剧最终让这段感情留下遗憾。观众边哭边骂，让完结篇收视率持续冲高，成为tvN电视台收视成绩第13名的戏剧作品。

南柱赫和金泰梨在剧中分别往体育记者和击剑国手的梦想迈进，却因为远距离和彼此无法理解，最终分手。看惯圆满结局的观众无法接受，编剧最后安排中年后的金泰梨终于理解释怀，这才让观众在泪水中告别“二十五，二十一”。

金泰梨接受韩媒访问时，对南柱赫赞不绝口，除了感叹他让人感到自在放松，也感谢南柱赫靠着演技，引导她也能有所发挥。但剧集开播后一直被“未成年争议”围绕，金泰梨在剧中的角色初始设定不到20岁，让部分观众质疑这部戏鼓吹未成年者与成年人谈恋爱。

对此金泰梨表示，在看剧本的时候大家就讨论过，演出时也相当谨慎。无论是她或南柱赫，都不停与导演和编剧沟通，导演也非常苦恼，最终呈现给大家的画面，是绞尽脑汁后的成果。

金泰梨认同编剧对结局做的安排，毕竟不是所有初恋都有完美结局，“二十五，二十一”虽然让人伤心，但终归贴近现实。《二十五，二十一》全剧已在Netflix上架。