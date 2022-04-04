娱乐吃瓜：韩星出招拒收礼 IU：别剥夺我的乐趣

在“玄孙”婚礼上接到捧花进而被爆出恋情的孔晓振（Gong Hyo-jin）今天（4月4日）迎来42岁生日。粉丝送偶像生日礼物是再平常不过的事，但早在上个星期，她透过社交媒体向粉丝喊话，强调今年生日并不想要收到任何礼物。

她拒绝收礼的原因是什么？在各种粉丝出手阔卓送偶像豪礼的新闻中，还有哪些韩星同样不收礼物？

孔晓振──收礼时内心很沉重

孔晓振近期公开向粉丝喊话“不要送礼”。（图/IG）

在韩国有“收视女王”之称的孔晓振上个月底在社交媒体IG上发文，以韩文和英文双语请求粉丝在来临的生日不要送礼，原因竟是出自于环保。

她表示：“送礼时排放的碳、无法一次吃完的珍贵蛋糕、一次性的包装材料都让我心累。收到鲜花和礼物都让我感到非常被爱与祝福，感动的同时却也对这一切感到困扰。”她进一步解释：“所有运送的包装、塑料包装，甚至是自己永远吃不完的蛋糕，最终一切都会变成浪费，让我的心很沉重！”

她不忘呼吁粉丝将那份心意捐赠或做公益替代。“我知道我的粉丝会理解我，所以最重要的是，谢谢！无数次你送我的鲜花和手工礼物，我会永远记得它们。今年，或许可以给真正有需要的人。”

向来关心环保议题的孔晓振之前在到节目《带轮子的家》作客时不仅身体力行提倡使用环保餐具，更曾在去年亲自参与节目《今天起无害》的企划。该节目由孔晓振、李天熙和全惠珍3人到陌生的地方挑战低碳生活。谈及节目时她曾透露，“为了环保，我已经一两年不收或不送咖啡车或小吃车了，因为每次看到被扔掉的塑料杯或一次用餐具都会感到压力。”

朴宝剑──皱眉拒绝模样成话题

朴宝剑过去在活动上的表情（右）引起热议。（图/互联网）

男星朴宝剑（Park Bo-gum）过去也曾因“收到礼物时露出困扰的表情”而引起网友热议。他在签名会上收到粉丝的礼物时面露难色，之后他就当时的表情作解释，原来是想到粉丝准备礼物时所花费的心力，他忍痛拒绝时才会摆出那种表情。

除了表情，他在出席韩剧《云画的月光》签名会时，也曾被目睹向送礼的粉丝说了“对不起”来回绝礼物的画面。平时以不收礼物著称的朴宝剑，总是对粉丝们说：“希望大家能将送我礼物的这份心意，用在孝敬父母身上，比起礼物他更喜欢收到粉丝们写的信。”暖心举动令许多网友大力称赞。

IU──不要剥夺我的乐趣

IU曾多次公开呼吁粉丝不要送礼。（图/IG）

影视音乐双栖的IU也是其中一个不收礼物的艺人。她有次在直播中被粉丝问及最近喜欢搜集什么，她回答“乳液”后紧接着补充：“请大家绝对不要送我刚才提到的东西，我会这么说代表我已经收集了很多了，我有收集的爱好，拜托不要抢走我收集东西的幸福感。”担心粉丝破费的模样，被外界调侃“真是操碎了心”。

这其实也不是她第一次向粉丝喊话，她多年前受访时便曾提及不希望粉丝送礼，霸气地说：“前几天刚好结算拿到薪水了，现在很有钱，所以没有想要收礼物，拜托大家不要抢走我买礼物的幸福感！”

IU在直播中再三向粉丝强调：“请大家绝对不要送我刚才提到的东西。”（图/互联网）

然而不爱收礼的她私下却是送礼狂人。她曾多次在结束海外行程后带着当地的特产回韩国分给粉丝们。而与她合作过的许多艺人也都曾晒出IU精心准备给他们的礼物，其中女团TWICE曾以嘉宾身份出现在IU的演唱会上，IU因此事后送上苹果手机作为感谢礼的消息更是登上当时的热搜。

或许粉丝也深受偶像影响，在IU生日时，各国粉丝都以她的名义做公益捐款来取代生日礼物。其中最为津津乐道的是中国的粉丝就曾以IU的名义为中国西部地区捐赠1000颗树，帮助贫困地区改善生态环境和增加收入。

金希澈──不用礼物我也闪闪发光

金希澈不收礼物的理由公开后也被网友笑说“很有他的风格”。（图/IG）

Super Junior成员希澈（Hee-chul）不收礼物的原因非常具有个人风格，他曾公开表示刚出道时会收到很多粉丝送来的名牌衣服或包包，当时他和他们说过：“就算我不穿这些名牌，我本身已经是闪闪发光的人，所以我不需要这些名牌礼物。”

但偶像也是普通人，希澈坦言看见礼物时也会苦恼要不要收下，毕竟不收这个举动对送的人而言也是一种不礼貌。随着礼物越来越大越来越贵重，他发现如果收了这个粉丝的礼物，那其他粉丝会认为他们也要送跟那个粉丝一样的礼物他才会收下。“我就算收礼物，手也才2只，我没办法全收，而没送成功的粉丝又会伤心，所以想着不收或许更好”，言下之意是不想造成粉丝经济上的负担。

BTS、BLACKPINK、JYP娱乐、G-Dragon、泰民──只收心意

BTS自2018年起不收粉丝的礼物。（图/面簿）

“拒收族”还包括天团BTS。尽管BTS曾多次公开表示希望大家不要送昂贵的礼物，但不少粉丝依旧“进贡”价值不菲的礼物。一直到2018年，BTS发出公告，表示公司和团员在经过讨论后决定不收任何礼物，只收信件，希望大家把心意化成文字，不再破费。

BLACKPINK粉丝的财力相当“惊人”，团员生日送上豪礼都成为话题。（图/IG）

过去每每生日粉丝都会送上豪华大礼的还有人气女团BLACKPINK，其中团员Jisoo便曾被爆收过粉丝高达6亿韩元（约67万新元）的礼物。去年10月，YG娱乐也发出公告，称BLACKPINK除了信件外，不再收任何礼物。

JYP旗下艺人都不收礼物，其中包括人气女团TWICE。（图/IG）

JYP娱乐则有粉丝应援限制的条款，清楚列明旗下艺人全部都不收贵重的礼物，仅接受粉丝送的生日或纪念日横幅、手写信、捐赠证明及餐点零食。

GD（左）及泰民分别在2011年及2013年的生日公开向粉丝宣布不再收礼物。（图/IG）

而提到不收礼物的“始祖”，G-Dragon和泰民早在2011年及2013年就公开宣布不收粉丝的礼物。GD当时亲笔写的信中提到，“我有粉丝们的心意就非常足够，大家用温暖的心多多给我祝福就好，虽然不会收礼物，但是期待我们可以一起度过有意义的时间，创造出回忆。”而泰民同样在生日当天发文表示：“我希望大家能将这份爱意传递给需要帮助的人，那么这礼物对我来说将更具意义。”