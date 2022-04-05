陈洁仪唱粤语歌“最享受”

听陈洁仪唱粤语歌曲，别有一番韵味，歌声委婉，轻轻拨动你的心弦，泛起阵阵涟漪，最后留下回味无穷的感动。

陈洁仪为最新粤语歌曲《远去那个他》接受《联合早报》专访，谈到唱粤语歌与华语歌、英语歌的不同时说：“我把歌曲传给我的两个姐姐听，她们都说我唱粤语歌的音质不一样，特别温暖，以前也有几位音乐老师这么说。”

陈洁仪是广东人，她分享有一次和陈奕迅聊天，谈到对英语、华语和粤语这三种语言的不同感受，她说：“粤语是我最弱的沟通语言，却是我最强的情感语言，唱粤语歌，我的感情很自然地流露，可以说我最享受唱粤语歌。英语是我的理性语言，我用英语思考、辩论，华语是我当歌手后常用的语言，是我的专业语言。”

“犀利”安慰失恋闺蜜

《远去那个他》是陈洁仪和香港知名音乐人古倩敏时隔多年再次合作，古倩敏是陈洁仪《等了又等》和《爱情在那天开始》的填词人。陈洁仪说：“我一直希望唱一首送给闺蜜的情歌，我觉得古倩敏是最佳人选，她很女人，很浪漫，很细腻，同时有独立的一面。这次收到歌词时我有点吓到，可能她人生历练也多了，所以歌词比以往犀利，真的就是闺蜜之间的对话，比较直接，也会戳到一些痛处，可是唱的时候又不感觉犀利，她真的很厉害。”

《远去那个他》是一首送给所有失恋者的歌曲，陈洁仪以闺蜜的身份安慰失恋的人，即使一段爱情逝去，你还是值得被爱，也总有人值得你再去爱。

陈洁仪说：“我从自己的经验中发现，人要随着年龄成长，每一个人都应该为自己的幸福负责。不是说我们不需要爱情，当然能遇到一个让自己幸福的人，那很好，但我们不需要依赖另一个人给我们幸福。我们都有自己的价值，而这个价值不需要另一个人来肯定，更不要为爱妥协，就像歌词写到‘不要牵强收到花，不想降价’。我觉得当我们有这样稳固的心态之后，才能找到真爱。”

自己是否已找到真爱？陈洁仪说：“我现在有男朋友，但细节就不多说了。”

35岁时开始有自信

能够坚定又自信地唱着这样一首歌，陈洁仪说自己也是从缺乏自信中一步一步走来。“刚入行时，是硬着头皮的自信。记得第一张专辑《不要伤了和气》的第一个访问，记者问我觉得自己的专辑好听吗？我答‘当然，你也应该去听听’，结果被唱片宣传责骂，说我怎么可以这么不谦虚。其实我当时也没有自信，但那是我能给出的最好答案。”

第一张专辑一炮而红，她的信心却没因此增长，她说：“虽然我的名气越来越大，但也感觉到自己越来越没有自信。我发现除了唱歌和宣传，我对人生还有好多不懂的事情。”她庆幸在拉萨尔艺术学院的戏剧课，教会她要经常思考，发现自己哪里不足，就要填补，更重要是坦承面对自己的不足。

陈洁仪在35岁时放下歌手身份，到公关公司上班，她说：“那时候也是要装出自信，但慢慢地，我看到自己唱歌以外的能力，而且那是我自己的努力，不像当艺人时，很多人帮你成就一件事情。”她认为自己就是在35岁时开始有自信。

疫情期间，陈洁仪曾为私人理由出国，履行了三次隔离。如今各国陆续开放边境，无需隔离，她是否有计划再出游？她说虽然日本还未开放，但她最想到日本，并开始期待泡温泉，逛药妆店，吃美食等。