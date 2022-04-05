小S敢问敢讲 观众继续开心吃瓜

小姐不熙娣

Hub都会台（星和Ch111/825）每周三 晚上9.00

台湾综艺主持天后小S（徐熙娣）主持的东森《小姐不熙娣》开播后收视率节节高升，日前在节目预告提到大S和具俊晔重新搭上线，引来前姐夫汪小菲在微博怒呛：“是吗？你早猜到了？什么时候呢？是不是今天药又吃多了？”又掀起轩然大波。

该集《爸妈不要看这集！我们都需要大S闪婚的勇气！》上周二（3月29日）已完整播出，内容谈论一生中为爱做过的疯狂事，小S分享知道大S有新恋情时，自己激动落泪，“男生（具俊晔）说此刻才发现，原来她（大S）在他心里一直有个很深的位置”，节目助理派翠克补充这阵子重看当年21岁的小S在节目上帮姐姐抱不平的视频，觉得她很了不起，小S回应当年看大S和具俊晔从相恋到被迫分手过程，“我跟我姐都是那种就是喜欢就会说‘帅！爱你！’，我姐当时被很多人说倒贴，最后还被经纪公司恶狠狠拆散。”

小S也说没想到具俊晔始终未婚……接着发现自己说太多，秒封口“不要说太多他们的私事”，其他来宾笑着点醒小S：“你刚刚讲的全是私事。”看了此集的网友说：“好期待看到大S和姐夫的专访。”也有网友趁机酸汪小菲：“你和张颖颖都十指相扣，全家同游了，你有资格说别人吗？”

与赵正平爆笑抬杠

小S与老友赵正平（右）斗嘴，让观众笑出眼泪。

《小姐不熙娣》场景设计很“工业风”，小S有性感打扮，也有穿长裤的帅气打扮，但语不惊人死不休是她永远的风格。每集长约45分钟，嘉宾有素人，也有艺人，赵正平上节目的那集，一定要看，因为会捧腹大笑。

该集邀请上班族分享如何在短短一小时午餐时间，吃到心仪美食。小S开场花了大约9分钟与赵正平抬杠，两人许久没见面，小S从赵正平外貌的变化酸到他离婚，赵正平也不是省油的灯，反酸小S的婚姻也好不到那里去。如果两人不熟，这样狠狠的挖苦对方，肯定翻脸。两人你一来我一往的斗嘴，让观众笑出眼泪来。

许蓝方是生活白痴？

许蓝方在《小姐不熙娣》自曝生活糗事。（互联网）

另一集邀请老板与员工上节目，其中一名老板是“最美的性学博士”许蓝方。许蓝方讲专业内容头头是道，但她在员工眼中竟是生活白痴。女员工调侃许蓝方穿衣没品位，许蓝方也自曝现在还会穿高中时妈妈买给她的卡通T裇。不过女员工赞许蓝方是好老板，送她很昂贵的子宫颈癌疫苗配套，让员工很感动，因为老板关心她的健康。

王少伟曾在《小姐不熙娣》表明对许蓝方有好感，小S追问许蓝方，如果王少伟展开追求，她是否准备好了？许蓝方四两拨千斤，笑说没去想这些，因为只关心员工的私事。

《大》是自带女王气势的小S的强势回归，以女性做为出发点，讨论内容聚焦女性职场与生活感受的节目。每集有大概十名各行各业的女性为班底。除了让来宾分享女性创业的甘苦，每集也设不同主题，让上节目者表达看法与建议。观众普遍对节目评价不错，主要是小S很敢问也敢讲，带来不少娱乐“笑”果。观众也认为新人助手派翠克比当年《康熙来了》的陈汉典表现好。

犹大与黑色弥赛亚 Judas And The Black Messiah

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.50

改编自真人真事，呈现美国民间自卫组织“黑豹党”的故事。讲述芝加哥警察局和联邦调查局1969年对黑豹党的突袭行动中，21岁的黑豹党领袖Fred Hamptom（Daniel Kaluuya饰）被联邦调查局的卧底下药昏迷，头部被射两枪后死亡。

星期二特写：守艺

8频道 晚上8.30

第三集：传统木偶戏。“新和平”是本地最后一个兴化提线木偶戏班，班主杨来好有意栽培新秀，却面临年轻人不懂方言的窘境。“双明凤闽剧团”是王初桦一家经营的木偶戏班，疫情当下，邀约大减，他们改打临时工共渡难关。“新怡梨兴”是本地仅存的潮州铁支木偶戏班，三姐弟念完中学后，全情投入潮州木偶戏的传承和守护。

风起洛阳（首播）

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.10

黄轩、王一博、宋茜主演的古装悬疑剧 。讲述在盛唐时期的神都洛阳，出身不同阶层的高秉烛、百里弘毅、武思月因为共同的目标而结盟，调查洛阳各种悬案，最终粉碎春秋道的阴谋，守护神都太平的故事。

看不见的爱 Your Eyes Tell

卫视电影台（星和Ch866）晚上7.30

因车祸失去家人的盲女明香里（吉高由里子饰）虽然看不见，仍活泼开朗。她邂逅个性封闭的前拳击手垒（横滨流星饰），误认对方为管理员大叔。垒被明香里的笑容吸引，两人之间的距离渐渐拉近。

垒后来发现导致明香里失明的事故，竟与自己所犯的过错有关。为筹集明香里的眼部手术费，垒决定再次参加非法搏击比赛，却导致他们无法相见……

（图片取自互联网）