“独臂刀王”王羽今晨病逝享寿80岁

（台北讯）一代武侠巨星“独臂刀王”王羽今早（5日）因病逝于台北振兴医院，享寿80岁。

王羽2011年曾脑中风，2015年底在泰国机场晕倒送医，两度脑中风，经历两度开脑手术，熬过生死关。王馨平今早在面簿宣布噩耗：“万分悲痛的告诉大家，我们敬爱的父亲王羽先生，在经历了六年与病魔搏斗之后，已于4月5日早晨，在台北振兴医院安详辞世，享年80岁。父亲为人讲义气，重视朋友。银幕内外，他的做人处世都是铁铮铮的侠客作风，一生精采。抱着万般不舍的心情，我们永远怀念父亲。亦相信他的独臂刀——俊朗的大侠形像， 将永存于电影历史及影迷心中。”

王羽获颁第56届金马奖“终身成就奖”，女儿王馨平当时陪伴父亲走红地毯。（互联网）

王羽从影40多年，一生传奇。他1963年入行，1967年被导演张彻相中演出电影《独臂刀》走红，随后拍了《独臂刀王》等60部武侠片，堪称六七十年代的首席武侠小生。他在电影中仅靠左手耍刀，至今仍是影迷心中经典；不过他在1997年后就淡出演艺圈，转而从商，直到2011年才以陈可辛《武侠》重返影坛，累积近百部作品。

王羽凭《独臂刀》走红，有“独臂刀王”的称号。（互联网）

曾捲入黑道纠纷

王羽戏外个性豪爽，年轻时是火爆浪子，与竹联帮的渊源很深，曾卷入黑道纠纷，与四海帮发生喋血冲突（天厨餐厅事件）。尽管争议不小，他对电影的热爱却不输任何人，生前更和柯俊雄一起成立“台北市武术指导技艺从业人员职业工会”，为业界武指和特技替身发声。

他在电影圈是人人尊敬的前辈，好不容易复出影坛，却在同年6月因宣传疲累和拼酒，造成轻微脑中风，左半边瘫软。当时他意志力惊人，每天复健两回，中西医并进，迅速恢复。当年入围第48届金马奖最佳男配角未拿奖，还在台上自嘲：“我就知道，中风有分，中奖就一定没分！”

王羽中风后接拍《失魂》，2013年终于在台北电影奖称帝，以70岁高龄抱回第一座演技奖，开心笑说等身体好一点要再拍，但自此未再接片。2019年他获颁金马奖终身成就奖，这是他从影55年来获得的最高殊荣。他将重心转为能源开发事业，曾透露等全球专利到手就会发表，希望拿另一种“终身成就奖”，可惜没能看到事业成功就离世。

乌克兰打羊胎素

近年王羽体力不如以往，多管齐下复健，包括吃药、针灸、练内脏气功，甚至在朋友招待下到乌克兰打羊胎素，但体力依旧没起色，常感叹容易累。

他因事业关系，常独自搭飞机到处跑，女儿王馨平苦叹劝不听。他2015年12月在泰国机场晕倒，两度脑中风，紧急送医进行了两次开脑手术，虽事后病情稳定，但对身体已大伤。2016年3月王羽病情稳定后搭专机返台，在医院休养治疗，女儿王馨平当时说明父亲不愿受外界打扰。

王羽生前有过2段婚姻，身家丰厚的他1994年斥资4亿元台币（约1900万新元）在新店“大台北华城”盖豪宅，仅和外佣同住，女儿有空回台才会一起住。其实王羽生前最挂心的，是住在香港的高龄老母，2009年母亲健康亮红灯，他到泰国拜四面佛许愿，结果病情好转，他从泰国迎回一尊四面佛膜拜，每月也会到泰国还愿。