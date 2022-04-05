王羽曾恋林青霞怕毁玉女狠斩情 二婚被少妻劈腿心碎抓奸

（台北讯）“独臂刀王”王羽今早（5日）病逝，享寿80岁，她的二女儿王加露证实父亲因为呼吸衰竭，清晨5点36分于台北振兴医院安详辞世，她会等在香港的姐姐王馨平，以及在加拿大的妹妹王美怡回台后，才会讨论告别式后续。

王羽演出《独臂刀》成为影坛武侠巨星，年轻时英姿颯爽，有过几段风流史，第一任妻子是香港已故“学生情人”林翠。两人育有三个女儿，大女儿王馨平曾是玉女歌手，但两人于1975年离婚。他后来与王姓空姐闪婚，岂料对方被他抓奸，两人婚姻也因此玩完。王羽也和大美人林青霞有过一段情，但后来怕负面形象影响玉女，只好狠心斩断半年情。

林翠（左）和王羽与大女儿王馨平合照。（互联网）

林翠比王羽大8岁，1969年因为受不了前夫名导秦剑好赌成性，决定离婚。王羽当时热烈追求林翠，两人很快便走得很近，谁知秦剑竟然自尽，舆论一面倒指责王羽介入婚姻。不过王羽和林翠并未因此分开，同年便结为连理，生下三女，但两人1975年却传出分居，据传是林翠受不了王羽常有绯闻，当年甚至还有家暴的传言。

王羽和林翠最终还是走向离婚，林翠1995年时因为气喘病逝。王羽1981年与21岁的王姓空姐在夏威夷闪婚，但多年后两人分居，王女想结束18年的婚姻关系，王羽不肯签字。1999年王羽到派出所报案，找警察陪同他去捉奸，抓到王女与人同居，之后控告两人通奸罪，但最终此事和解收场，王羽也和对方离婚。

王羽年轻时曾与林青霞、林凤娇和崔苔菁等女星传过绯闻，年纪大了魅力也不减，10年前自爆与小40岁的中国女粉丝谈爷孙恋，还打算结婚，可惜遭女友母亲反对，两人交往4个月恋情告终。