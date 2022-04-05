BIGBANG回归 MV爆960万点击

（综合讯）韩国天团BIGBANG正式回归，4日推出新歌“Still Life”就冲上韩国最大音源平台第一名，MV观看次数12小时就冲破960万。但因为歌词中出现“再见”、“happy end”等字句，再加上T.O.P早前宣告即将离开，让不少网友猜测这是不是BIGBANG最后一首歌。

GD（G-Dragon）、太阳、大声和T.O.P（崔胜铉）先前陆续透过社交平台预告即将推出新歌，他们上一张专辑《花路》已是4年前作品。不过新歌的歌词出现“大雨过后，美好结局取代了悲哀”、“好好度过这四季，Good-bye”、“曾珍爱的青春时光，现在说声再见”，听起来相当伤感，让粉丝很是担心，纷纷留言：“应该要开心的，但心酸酸的”、“越听越想哭”、“他们真的回来了，真的好想哭，可是真的好像道别……”

出道15年的BIGBANG以“Lie”、“FANTASTIC BABY”和“Haru Haru”等夯曲红遍全球，2017年T.O.P当兵时爆出呼麻案，遭判10个月有期徒刑，缓刑2年。随后又因胜利退团等负面新闻形象受创。2019年全员退伍后，隔年原本要参加美国南加州音乐盛事“科切拉音乐节”复出，却因冠病疫情活动取消，粉丝等了4年才盼到他们合体出新歌。

另外，T.O.P虽参与BIGBANG的新歌，但与YG娱乐的合约已结束，不再续约，他日后会启动个人活动，朝多方面发展。