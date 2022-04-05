王喜惹怒台民众 陈时中：不允许对医护言语暴力

（台北讯）港星王喜前天（4月3日）入境台湾时，因做PCR时被捅到流血，发文“通缉”采检人员，不但引发台湾民众不满，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中也开腔：不允许对医护行为言语暴力，台湾有法律在。

港星王喜前晚搭机抵台，但他在面簿控诉在机场进行PCR采检时，被戳到鼻子流血，而他贴出的照片也可见到口罩满是鲜血。但机场有唾液采检又有鼻咽采检，外界好奇使用状况有何不同。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，因深喉唾液采检需耗时四至五小时，因此落地采检皆采鼻咽采检。

陈时中表示，鼻咽采检约20分钟就有结果。针对王喜的控诉，陈时中说：“来者是客，任何不舒服我们都愿意表达歉意”。不过，他严正表示，入境者也要明白落地采检是防疫重要政策，大家都需要配合。

他也指出，采检地方视同医疗机构，医疗机构中不允许对医护人员有行为暴力或语言暴力，若民众不舒服要申诉都有管道，“来者是客，尽量让他宾至如归，但是台湾有法律在”。

杜汶泽劝王喜尊重台湾

针对王喜的控诉事件，移民台湾港星杜汶泽劝请王喜尊重台湾，他昨傍晚在面簿发文表示，香港现在是最多人离开的时候，他了解大家的心情，没人愿意离开土生土长的家乡，因此成立台港文化交流协会，希望协助香港人在台湾生活的困难，也增强台港人民相互了解。

他表示，只要以正常途径申诉，在台湾都会得到公平对待。此外，他也表示王喜之后若有什么需要协助的，台港文化交流协会会尽力帮忙。

为“黑白照”道歉求原谅

做PCR被捅鼻流血，王喜发文“通缉”采检人员，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥认为，筛检时的确可能出现流鼻血情况，不过王喜却在社交网站回应“我不知道庄人祥是谁”，随后更贴上一张庄人祥的黑白照，遭网民指责他行为有点过火。

昨天傍晚，王喜在面簿就自己贴出庄人祥的黑白照向庄人祥致诚道歉，王喜承认自己的行为无礼、鲁莽及不友善，并希望能得到庄人祥的原谅。