娱乐吃瓜：王羽身故——独臂刀王带走了他的江湖

一代武侠巨星“独臂刀王”王羽今早（5日）于台北病逝，享寿80岁。

对于资深影迷来说，王羽这个名字，代表的就是大侠，而大侠的背后就是一个江湖。如今大侠走了，剩下的只有曾经叱咤江湖的传说。

王羽是李小龙之前的首代华语影坛功夫片巨星。在他之前，华语影坛都是女星主导，王羽的出现才引领阳刚潮流，让动作片兴盛起来。

李小龙（左）之前先有王羽。（互联网）

“独臂刀”震动江湖

1967年，张彻起用王羽演出《独臂刀》，两人一举成名。王羽在片中硬是被刁蛮师妹砍下一臂，也让电影成为早期少有票房突破百万港币的卖座片，掀起了港台两地的“新武侠世纪”。

影片带起“独臂”风，张彻和王羽一片成名后，乘胜追击再拍《独臂刀王》。不久连日本人也慕名而来，合拍出《盲侠大战独臂刀》。接着，张彻开拍《新独臂刀》 力捧姜大卫、狄龙。然后姜大卫会合王羽演绎《独臂双雄》。此外，还有很多跟风之作，如《鬼见愁决斗独臂刀王》《女独臂刀》《独臂侠大战独臂侠》等。直到1994年，李仁港导演还找来姜大卫拍摄《94独臂刀之情》，向经典致敬。2017年，TVB也拍了部电视剧《独臂刀客》重温昔日情怀。

王羽的代表作《独臂刀》。（互联网）

大哥的江湖传说

港台电影业蓬勃之时，黑社会势力入侵情况十分严重，剧组中一些龙虎武师在参与动作设计、担任主角动作替身之外，也承担起维护剧组现场秩序的责任。综合各方报道，王羽给人的感觉是为人潇洒不羁，好勇斗狠，同时又讲义气，重朋友的王羽。他与香港邵氏公司决裂后去到台湾，有传他是为了报答竹联帮的大佬才加入帮派。从此银幕上的大侠，也是现实中的江湖大哥。有传他曾涉及从1976年到1981年间轰动一时的多起黑帮血案，并因涉嫌教唆行凶罪卷入官司。不过他历经审讯后被判无罪，但事件在当年是社会热议话题。

传闻中提到，王羽遇到问题，有一套解决的“江湖”方式，却也闹出不少“大事”。不过当别人遇到问题，又会向有势力的他求救，靠他摆平问题的大咖不少。以下是台媒报道过的“江湖传说”。

1）“独臂刀”红到变“独臂拳”

王羽凭《独臂刀》大红后，又演了一系列“独臂拳”的电影。（互联网）

他在邵氏成名之后，传他不满薪酬被合约绑死，溜到台湾，通过媒体发布已与邵氏解除合同的消息。但邵氏握有合同，王羽无法再回香港，索性留在台湾发展，也是衣食无忧。最后，官司还是上演了，却以和解落幕，但王羽再也不能使用邵氏所属的“独臂刀”商标。没有“独臂刀”，王羽和台湾片商想出了《独臂拳王》题材，后来又有《独臂拳王大破血滴子》《独臂拳王勇战楚门九子》等，另辟蹊径。

2）帮成龙逃脱合同束缚

王羽（右图右）和成龙曾合演电影《火烧岛》。（互联网）

1978年，成龙在与导演罗维合同期间外借吴思远拍摄《蛇形刁手》《醉拳》意外走红，因李小龙去世而找不到接班人的嘉禾看到了希望，遂出重金邀请成龙加盟。成龙动心要求离开，但罗维拿着合同不肯放人。嘉禾就请王羽出面协调，好不容易双方达成和解，成龙自此走上更大的国际舞台。有传和解的方案，是嘉禾出制作成本，成龙一分片酬不拿，罗维不出本钱拿干股，电影《龙少爷》盈利三家分。影片后来卖座，嘉禾为表谢意还给了王羽一笔谢礼。后来王羽筹拍《火烧岛》，有传刘德华、梁家辉都被黑帮逼着参演，但成龙则为报恩加入剧组。

3）血溅吟松阁古龙险丧命

王羽（右）和柯俊雄不打不相识。（互联网）

1980年，台湾已故著名武侠小说名家古龙，在北投吟松阁温泉旅馆与黑帮人物冲突被刺送往医院抢救，王羽也卷入其中。综合各方报道和传闻，这段“血溅吟松阁”事件颇具戏剧性。古龙创办的宝龙公司开业片《楚留香传奇》封镜杀青，当晚全体人员设宴庆祝，古龙吃完后上车准备回家，半路转到类似日式风化场所的吟松阁去玩。刚好当晚王羽和另一个电影大佬柯俊雄被媒体老板马惜如宴请，也在吟松阁玩乐。古龙与马惜如、王羽本就要好，但可能与柯俊雄没什么交情。据坊间流传，冲突的起源始于马惜如想让古龙过来喝一杯，柯俊雄就让手下过去邀请。但双方手下言语上发生误会，从口角变成打架，最后古龙受伤流血送医，差点死掉。

古龙要报警抓人，柯俊雄请王羽说情，古龙最后与柯俊雄握手言和。但说情的过程，流出来的版本是古龙原不饶恕对方，说自己流了那么多血谁替他还，王羽瞬间拿起杯子就砸自己的头，登时额头和手上鲜血四流。当然，没有人证实现场是否真发生这类似黑帮片的经典场景。

4）谢贤掌掴完曾江和头酒握手言和

谢贤（左起）、胡枫、曾江曾一起参与《4个小生去旅行》的录制。（互联网）

2015年，香港TVB电视台开拍节目《4个小生去旅行》，在记者会上谢贤爆粗指责另一名主持人曾江装病，要别人帮他推轮椅，更当众怒掴他耳光。身为曾江的姐夫，王羽（妻为林翠）让女儿王馨平摆和头酒，劝谢贤与曾江二人和好。谢贤在香港圈辈分份高，和邓光荣是结拜兄弟。但有传王羽在江湖的辈分更高，连邓光荣也得叫他叔叔，因为邓光荣的义父和王羽是弟兄相称。曾有传闻指王羽对谢贤说：“你立刻爬到我面前认错。”但2019年王羽身体抱恙入院，谢贤曾赴台探望，从这点可见他们的关系颇好，王羽跟谢贤说话会否这么不客气，令人怀疑。