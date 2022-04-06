武侠巨星王羽80岁离世 王馨平：独臂刀形象永存

一代武侠巨星“独臂刀王”王羽昨早（5日）在台北振兴医院安详离世，享寿80岁，他曾在2011年脑中风，2015年底在泰国机场晕倒送医，二度脑中风，经历开脑手术与病魔搏斗，期间由二女儿王加露照料。她透露，等住在香港的姐姐王馨平，以及身处加拿大的妹妹王美怡回台后，再讨论告别式细节。

王馨平随即在面簿宣布噩耗：“父亲为人讲义气，重视朋友。银幕内外，他的做人处世都是铁铮铮的侠客作风，一生精彩。抱着万般不舍的心情，我们永远怀念父亲。亦相信他的独臂刀俊朗的大侠形像， 将永存于电影历史及影迷心中。”她也回复媒体说：“父亲最后这几天比较疲倦，差不多都在睡觉，所以没有说什么，离开是安详的。”