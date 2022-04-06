《花路安娣》杀青 洪慧芳与帅欧巴飙戏

本地艺人洪慧芳与韩剧《海岸村恰恰恰》帅刑警姜亨硕主演的电影《花路安娣》（Ajoomma，前译为《阿姨》）拍摄杀青。

《花路安娣》由本地导演陈哲艺担任制作人、何书铭执导，导演与王欣茹也负责写剧本。何书铭所执导的处女长片《花路安娣》今年初到韩国拍摄，主要在首尔取景，继首尔的拍摄完成后，也拉队到本地取景。陈哲艺与黄文鸿所创立的长景路电影工作室今天上午（4月6日）对媒体宣布，电影已杀青。

首次在大银幕当主角

《花路安娣》是韩国与本地一起联制的电影，创作灵感来自本地导演何书铭的母亲，刻画一名守寡的妇女是韩剧铁粉，她为了寻找生活的新目标，结果迷失在韩国。洪慧芳担任女主角，也是她首次在大银幕上当主角。姜亨硕则饰演导游权宇，饱受债务之苦，与家人分开并过着艰困的生活，权宇为了生活而认真从事导游工作。据悉，这个角色说着一口流利的华语。姜亨硕曾演出《海岸村恰恰恰》与在《爱的迫降》饰演北韩士兵。其他演员包括本地艺人包勋评，参与的知名韩星也包括《德鲁纳酒店》的吕珍九与郑东焕。据所知，吕珍九片中演回自己。

《花路安娣》在新加坡国际电影节的东南亚电影实验室（Southeast Asian Film Lab）获得最有前途项目，也获得泰国Purin Pictures的制作资金。《花路安娣》有望今年秋天会完成后期制作。