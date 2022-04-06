干爹染冠病逝等不到棺材 刘德华一通电话解决

（香港讯）近日香港冠病疫情严重，多次烧到演艺圈，其中曾被他叫做乾爹的刘山本因染疫病逝，原本找不到棺材装遗体，还是他动用关系才顺利举办后事，暖心的过程引起许多网民讨论。

资深女演员包晓华与老公刘山本爱情长跑多年，虽然两人到了中年才登记结婚，但私底下早就产下爱女刘雅丽。由于妻女都是演艺工作者，因此刘山本在娱乐圈也有超强人脉，就连刘德华私底下都叫刘山本为干爹。刘山本近年来因为年纪大，需要定期洗肾，近半年逐渐失去自主能力，3月初不幸感染冠病，后来虽出现好转症状，却突然身体不适送医急救，最后不幸离世，享耆寿95岁。

只不过，刘山本过世后仍被医生判定为“因感染冠病死亡”，身体有病毒，为了确保其他人不会感染，因此后事不能有“瞻仰遗容”的环节。加上近期香港疫情严峻，原本女儿刘雅丽还遍寻不着存放遗体的棺材，所幸有刘德华相助，后事与丧礼才能够顺利举行。虽然当天刘德华不在香港，不能亲自来送干爹最后一程，但仍给予许多帮助，让刘雅丽感动地说：“先前听闻因为染疫死者太多，没有棺材，可能要‘叠尸’”，幸好有刘德华帮助，才不用等太久，就能为父亲办后事。”

不仅如此，刘雅丽也在采访中多次感谢刘德华，表示对方虽然低调却很用心，在父亲生病后，对方总会在家里出现困难时出面帮忙。