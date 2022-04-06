“住我房子拿我钱” 资深男艺人轰侄子侄女“无情无义”

台湾资深艺人曹西平今日（6日）清晨有感而发，在面簿上控诉侄子侄女，自他生病从未关心探望或打电话慰问。又指他的侄子侄女都免费入住他于美国所买的房子，但搬家时竟然也没有通知，让他大炮轰“没有良心”“无情无义”，还说对方行径离谱“罄竹难书！”

曹西平今天一大早在面簿发文喊话：“你们都忘了，美国下着大雪谁去帮你们两个？人家要把你们赶出来，谁去救你们？都忘了忘得一干二净！谁来美国买房子给你们住？谁每年来美国拿几千美元给你们？你们在美国哭谁陪伴你们安慰你们？你们都忘了吗？”

曹西平又问：“四叔一个人在台湾生活，你们都可曾有探望过我？四叔生病了你们可知道吗？你们还算曹家的人吗？你们对得起我吗？房子住免费的要搬家都不用告知我一下吗？你们怎么这么狠啊这么没有良心？爷爷死了也都没有回来跪没有回来送，我们算是家人吗？我们算是有血缘关系的人吗？”

又说自己等到侄子侄女搬离他的美国房子后，他从美国邻居那里听说，才知道对方的坏事“罄竹难书”。

他数完侄子侄女的“无情无义”后，对比朋友对自己的好，感叹：“没有血缘的人对四哥有情有义不离不弃，人家对我的好我更要加倍奉还！我们家的人对他们再好永远都是不满意，你四叔赚的都是辛苦钱我不会自己花掉吗？还需要给你们花美金吗？”

粉丝们安慰他说：“四哥，人情义理你做足了，爱你的已经在周围陪你，祝福平安。”“看完感触很深，爸爸走后其他人真的是最熟悉的陌生人，见到面也跟陌生人一样。”“人真的很现实包括亲戚也是，好好的爱自己，朋友有时候比亲人更亲更好。”