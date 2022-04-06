已见女婿吃过饭 S妈被问印象这么说 “偏爱汪小菲”露馅

（台北讯）大S和韩星旧爱具俊晔（Koo Jun-yup）闪电再婚，事后才告知S妈，导致母女吵架，虽然后来破冰，但S妈至今仍耿耿于怀。S妈今天告诉台湾苹果新闻网，已在女儿豪宅和具俊晔见面吃饭了，具俊晔贴心送岳母一束花当见面礼。S妈称赞女婿：“虽然我和他语言不通，没有多聊，但欧巴人很好，有礼貌，会主动跟我打招呼。”具俊晔后天将在台北夜店当DJ，S妈认为：“他能在台湾工作当然好，表示他很有魅力。”

记者问S妈对“前女婿”汪小菲与“新女婿”具俊晔，较喜欢哪一个，S妈意有所指地说：“我有多爱我外孙和外孙女，我就有多爱那个女婿。”由此话来看，S妈目前还是偏爱汪小菲多一点，看来具俊晔往后要再多加油了。

中国大陆媒体报道汪小菲日前疑似与人打架，被打到头破血流进医院，身旁还有一名穿着睡衣的女子陪同，疑似就是绯闻女友张颖颖。汪小菲神隐四天后，在抖音直播否认说“我好好的”。S妈也知此事，已微信关心汪小菲，叮咛他要保重身体。

至于“前亲家”汪小菲妈妈张兰日前在抖音突然怒呛小S“小台独”，更在留言区开酸“她这个嘴真是惹祸的嘴呀”，对此，S妈打圆场说：“（小S）她话多，人不爱听，就会惹祸，就像吃坏东西，会拉肚子一样，熙娣（小S）没有恶意，不是故意要惹兰阿姨，她只是逗大家开心。”

张兰日前也开心宣布暑假可以看到孙子和孙女，但S妈说：“要看疫情，小孩无法隔离太久。”看来此事未来仍有变数。