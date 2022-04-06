遗体移送殡仪馆不设灵堂 王羽《失魂》成遗作

（综合讯）一代武侠巨星“独臂刀王”王羽昨早（4月5日）病逝于台北振兴医院，享寿80岁，他2011年曾脑中风，2015年底在泰国机场晕倒送医，二度脑中风，经历两次开脑手术，熬过生死关。

王羽的身后事由人在台北的二女儿王加露负责，王加露表示父亲遗体已送到殡仪馆，疫情扩散，不考虑设置灵堂，但追思会有待姐妹回台商议。有关王羽有何遗愿，王馨平回应，父亲最后那几天比较疲倦，差不多都是在睡觉，所以没说什么。

王羽凭《独臂刀》在影坛一举成名，是武侠片浪潮的代表明星之一，随后转战商界，曾在阳明山、天母、新店大台北华城拥有多间豪宅，其中新店豪宅市价高达10亿台币（约4732万新元），后为治病已将豪宅脱手。

王加露透露，王羽2021年被家人接出院，结束住院五年的生活。

与张孝全打斗亲上阵 遗憾失金马影帝

王羽最后的遗作是2013年的《失魂》，该片监制叶如芬回忆，当年导演钟孟宏找王羽演出男主角，在片中与张孝全演父子，不过当时王羽身体状况已不好，婉拒两三次，后来才被说服答应演出。

叶如芬大赞王羽敬业，即便要在偏远的梨山上拍摄、还要与张孝全打斗，他依旧全程配合亲自上阵。

王羽当年以《失魂》入围金马影帝，可惜最后未能获奖，王羽当时一脸失落，幸好之后金马奖颁给他终身成就奖。

甄珍：“又少了一个朋友”

王羽病逝，与他认识40多年的甄珍难过表示：“王羽在银幕是英雄形象，私底下也是一个见义勇为、有正义感的人，没想到他走了，又少了一个朋友，这几年从邓光荣、柯俊雄、李行导演再到王羽，一个个好朋友离开，很遗憾，这就是人生。”

甄珍透露多年前王羽中风住进台北荣总，她有去看他两次，之后王羽转院就没有再见面。

成龙哀悼王羽。（网络）

曾为成龙解决合约纠纷

曾与王羽在电影《火烧岛》、《风雨双流星》、《迷你特攻队》中合作的香港巨星成龙，也在社交平台上以英文哀悼。成龙当年在影坛崛起时曾发生合约纠纷，当时他转投嘉禾公司，让一手栽培他的导演罗维相当不满，找人在剧组围堵成龙，成龙后来求助曾处理过合约纠纷的王羽，后者立刻出手相救，此事让成龙铭记于心。

王馨平辟谣父棒打鸳鸯

王羽当年被传出得悉女儿跟郑嘉颖相恋后棒打鸳鸯。相隔多年后，王馨平受访时为父亲平反：“大家一直以为（与郑嘉颖恋情）是我爸爸（王羽）从中反对，其实你们都误会了！”

她直言：“我们是和平分手，当中没有爸爸阻拦的因素。”

8年前最后公开露面秀魔术

王羽最后一次公开露面是2014年，当时他刚赴美领取纽约影展终身成就奖，开心拿奖座，还秀一段新学的魔术，手法高明，看不出破绽，笑说靠变魔术把妹，谈吐幽默风趣，还透露因为中风后体力大不如前，透过针灸、练气功等方式养生。