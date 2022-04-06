在美国拍剧 杨雁雁：“全身贴膏药”

《新明日报》前阵子报道，金马影后杨雁雁飞好莱坞拍美裔华人杨谨伦（Gene Luen Yang）的作品“American Born Chinese”（网上中文译名《美生中国人》），饰演她“老公”的是本地男星黄经汉（Chin Han），其他参演大咖包括巨星杨紫琼、型男吴彦祖。

“American Born Chinese”是一部融入中国功夫和校园风云的现代寓言，借美国版《西游记》诉说美国华人的困境。

雁雁首次接拍美剧，在剧中饰演一名可爱幽默、有主见，深爱家人的家庭主妇Christine Wang，也是第一代美国华裔移民。

《新明日报》记者联系上正在洛杉矶的雁雁，她接受《新明》访问时透露人在当地，最不能适应的就是气候!

“我身体虚弱、比较怕冷，在摄氏15度的冷天下拍戏，特别是凌晨5时就要开始化妆，真是冷到我怀疑人生！”

雁雁怕冷哆嗦的身躯大概被观察入微的服装组工作人员察觉，递上戏服时总会附上御寒暖包。

“我在鞋里放了2个暖包、腹部1个、背部1个、口袋再加2个……”她形容像是“全身贴膏药”，边说边笑。

6个暖包是她御寒的极限吗？雁雁想了想：“我曾因为太冷，单是鞋里就放了4个暖包……”合共8个暖包！

雁雁自嘲，她在新剧里把自己包得密密实实，拍摄现场的工作人员竟是T恤加短裤就开工了！

“我怀疑只有我才那么怕冷！”她说。

也因暖包处处，偶尔上个厕所就会“露馅”，被告知“暖包曝光啦”，御寒神器必须交工作人员，避免在镜头前“穿帮”。

杨雁雁出席杨紫琼电影首映礼。（受访者提供）

杨紫琼确诊 剧组未停工

新剧拍摄时间一般从早上开始，直至晚上9时左右，美国保障艺人的福利不少，“据我所知，如果预定时间未放饭，就会被开罚金！”雁雁说。

据悉，杨紫琼不久前在社媒上宣布确诊（如今已康复），“American Born Chinese”仍在赶拍中，同剧演员确诊，雁雁可需要停工？

雁雁回说“没停，我照常开工啊。”

问起爱女马颂纹，雁雁语出幽默：“女儿会趁上学吃早餐时给我一个电话，新加坡的早上刚好是洛杉矶下午3点，母女会聊几句，我星期六日不拍戏，就能聊久一点，听她申诉，我发现原来小学生已经很忙，她居然比我还累！”

雁雁目前已完成一半戏份，不久后即能拍完回新，据悉，她有另一部新剧待官宣，现阶段未能透露任何细节。