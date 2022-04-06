大型演唱会停顿整两年 A-Lin5月底闯馆第一人

（本地讯）因为疫情，实体现场演唱会几乎已经在本地停顿了整整两年！5月底，新加坡室内体育馆终于将迎来它的第一场大型现场演出。台湾“天生歌姬” A-Lin黄丽玲将成为放宽限制后，站上大舞台的第一人，到时希望吸引超过7000人以上进场。

这场“A-Link with Passengers世界巡回演唱会2022”将于5月28日，从新加坡正式启航。门票将从4 月11日早上10时开始发售。

飞凡集团首席执行官王敬顺先生说：“我们非常高兴、郑重地宣布，随着现场表演的安全管理措施放宽后，我们将在新加坡室内体育馆举办首场大型演唱会。借此，我们要感谢新加坡体育城所给予的支持和协助。疫情导致了两年的现场表演荒。现在是我们重新开始出发的时候了。我们会带来更多更精彩的现场演出，以满足观众抒发压力和享受现场表演的需求。许多肯定会让所有人兴奋不已的演唱会将陆续公布，敬请期待。”

距离上次新加坡 “A-Lin show演唱会2019”已经3年，这次的演唱会结合了《Passenger旅.课》以及《Romadiw一起来唱歌》这两场演唱会的精华，并且加入了最新专辑“Link”的新曲目。演唱会也特别邀来由演唱会制作教父陈镇川领军的源活制作团队，为演唱会操刀制作，无论是内容、服装、视觉、舞台、灯光和听觉，都将严谨监控。

基于安全管理措施的关系，主办者无法举办近距离的大型签名会，因此这次将特别增设限量VIP套票500 份，套票包含演唱会门票，A-Lin亲笔签名最新专辑CD以及签名海报。此外，也将通过抽奖方式选出50个幸运儿，他们将有机会在演唱会结束过后与A-Lin合影留念。

售票详情可查阅www.sistic.com.sg官网或打热线63485555询问。其他详情请查阅www.unusual.com.sg或飞凡娱乐官方面簿。

“A-Link with Passengers世界巡回演唱会2022”详情：

日期：5月28日（星期六）晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价$288（VIP套票）、$258、$228、$188、$128* (未含$4行政费).

售票日期：4月11日早上10时起

购票：www.sistic.com.sg、63485555