娱乐吃瓜：网红Annette Lee只为酸民难过5秒钟

在社交平台Instagram（IG）拥有12万追随者，本地网红Annette每天和网络打交道，对酸民的留言习以为常，面对一些无理的批评，她说：“我会难过个5秒钟。”

Annette在接受zaobao.sg的专访时说：“通常我对酸民的留言都不会有什么反应，如果他们批评我的形象或样貌我是OK的，要是针对我的视频提出建设性的评语，我也会接纳，但如果只是无缘无故地批评，我是不理会的。”

她坦言自己会看留言，以前还会回复网友，“但现在不会了，特别是当我看到那些恶意抨击或霸凌的酸民，我会难过个5秒钟，之后就不去在意了。”

私下个性比较文静

Annette擅长模仿和搞笑，她经常制作短视频，以独特的幽默感深受网民喜爱。她也喜欢唱歌，去年和Benjamin Kheng（金文明）合唱的“菜饭歌”《这个那个》爆红，至今已累积超过100万次点击。

她创造的角色多元化，有喜欢唠叨的亚洲妈妈Aunty Susan，有自以为完美的网红Chantelle，有喜欢埋怨的Irene Tan，还和呆萌的实习生Clariso Tong等，个个形象鲜明，让人看了会心一笑。

很多喜剧演员私下都比较安静，Annette也不例。访问这天她给记者的印象是文静有礼，还带有一点腼腆，和视频作品中的形象不太一样。Annette透露自己的个性介于外向和内向之间，“大部分时候我喜欢独处，有时候也喜欢什么都不做，其实我的灵感通常在休息的时候涌现。”

Annette创造的角色都个性鲜明。（互联网）

从小就有表演欲

小时候的Annette充满精力和表演欲，三四岁时有一次因为黄疸住院，结果她晚上睡不着就站上椅子唱歌，由此可见表演细胞有多么旺盛。

长大后她个性变得文静些，但是喜欢艺术和创作这一点始终不变，“我小时候就知道要往艺术这条路走，还曾想过当演员和歌手，但长大后决定朝幕后发展。”

她大学选修影片制作（Filmmaking），课余会到酒吧驻唱。她坦言毕业后曾经迷惘过，“那时候不知道自己想做什么，后来到制作公司上班，但我不确定那是不是我想要的。”在制作公司上班的那几个月，她同时经营博客，写了一些搞笑文章，其中一个故事在网上爆红，她因此被本地网站SGAG发掘。

Annette从小就充满艺术细胞。（摄影：林泽锐）

疫情期间作出新尝试

在SGAG上班后不久，Annette毛遂自荐制作视频，“当时我自编自导自演包到完，因为资源很有限，所以也挺困难的。”她后来凭Sue Ann这个角色渐渐有了知名度，却在约5年之后决定离开公司，自立门户。

她说：“我在疫情期间离开SGAG的全职工作，当时居家办公，我发现自己喜欢这样的灵活工作时间，也觉得应该趁这个时候好好思考未来，做一些自己喜欢的事。”

疫情也让Annette做出不同尝试，“我们需要顺应大环境去做一些改变，我学习并尝试了很多新东西，例如主持和做tik tok视频。”

点击视频看平时说惯英语的Annette以华语接受访问，听她说说最喜欢、最不喜欢以及最难演的角色，还有接下来的计划。