才说“出来混迟早要还” 黄明志YT频道“拿回来了”

黄明志的YouTube频道疑遭俄国骇客入侵，内容全部消失，60亿点击量一夜蒸发，频道名称还被改成俄文脏话。他昨晚还在社媒嚎哭，引来许多粉丝关注和慰问。没想到经过一夜奋战，他稍早于社媒开心宣布，他的账号已经取回来了。

黄明志在面簿发文说终于拿回来的喜讯：“Oh yeah! 账号终于拿回来了，感谢每一位帮助过我们的人。”他感谢彻夜不眠奔波救援的同事之外，也透露经由YouTubeMalaysia、YouTubeTaiwan和YouTubeAsia三方通力合作，才把他的频道还原。“他也感谢出事时关心、鼓励、支持他的朋友们，宣称：“我们我们会继续战斗！正义必胜！”还不忘酸一下：“抱歉让你们失望了酸民们……”

黃明志今早才在黃明志今早留言：“出来混，迟早要还。这些年来真的得罪太多人。”并说账号被盜“沒有非常意外”，没想到几小时后就传来喜讯了。

稍早前，有台湾网红说，以黄明志的知名度，只要跟官方网站要求，索回账号应该不难。