主演电影《花路安娣》 洪慧芳：这一生没遗憾了

主演电影《花路安娣》（Ajoomma），洪慧芳说：“这一生没有遗憾了。”

《花路安娣》由本地导演陈哲艺担任制作人、何书铭执导，导演携手王欣茹编写剧本。此片是何书铭的第一部长片，也是本地演员洪慧芳的首部大银幕主演作。片名的“花路安娣”就是她的角色。

洪慧芳昨晚（4月6日）受访说，试镜时以为角色是一个普通妈妈，“拿到剧本的时候，我傻眼了，惊呆了，百分之80的戏以我为主，而且百分之80的戏在韩国拍摄。我当下真的是受宠若惊。”她说，自己一再翻阅剧本，看了十多遍，津津有味，“演到这部电影，这一生没有遗憾了，真的。我做这一行差不多40年，没有白做，没有白活。”

洪慧芳去年12月底飞往韩国，2月底回新，在首尔拍了两个月的戏。拍摄期恰逢冬天，首尔气温零下10度左右，在郊外拍摄时，气温更低至零下13到16度，她笑说：“我的眼泪留在眼角会结冰的。”剧组为她准备了很多暖暖包和暖炉。戏开拍的前两周，洪慧芳不习惯在冷天下拍戏，渐渐适应后，当气温升至3度，她竟觉得热。

洪慧芳觉得，在韩国拍戏的日子充满新鲜感，天天都有惊喜，“融入当地人的生活，剧组本来要让我住酒店的，但我不要，我要跟导演他们一起住在社区里。”她的住所位于首尔弘大一带，不必拍戏时，她会搭公交或步行探索大街小巷，“在那边工作的好处是，没有节外生枝的事得想，不用想着家人的起居饮食，就是专心工作、休息、吃饭，喜欢这种拍戏的氛围，不用分心。”

电影的韩国卡司包括老戏骨郑东焕、年轻演员姜亨硕（又译姜亨锡）和吕珍九。洪慧芳跟郑东焕的对手戏最多，两人尽管语言不通，但默契不俗，靠眼神、肢体语言与几个英文单字，就能够明白对方的意思。

韩国社会非常讲究长幼尊卑。洪慧芳指出，姜亨硕、吕珍九与年轻剧组人员很尊敬前辈，但相处时有件趣事，“导演跟他们介绍我是‘慧芳姐’，他们还以为‘慧芳姐’是全名，后来才知道‘姐’是称呼。”

本地演员包勋评扮演洪慧芳的儿子，他的戏在新加坡拍摄。

洪慧芳原本不爱韩剧，观看了玄彬与孙艺真主演的《爱的迫降》后成为韩剧迷。她说：“我一追剧，可以四五天不睡觉的，隔天早上7点要拍戏，我可以追到早上6点，然后直接去拍戏……”

问她最喜欢哪位韩国男演员，洪慧芳欲言又止后回答说：“姜亨锡、吕珍九和郑东焕，他们是我最爱的演员。”记者不满意“官方”答案，于是再问，玄彬是她的心水吗？她笑说：“算是，他是我看的第一部韩剧的演员。”

《花路安娣》进入后制期，预计今年底上映。