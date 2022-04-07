歌台将恢复实体表演 李佩芬：要重新适应

歌台即将恢复实体演出，本地歌台双语天后李佩芬要“重新适应”。

本地疫情放缓，政府跨部门抗疫工作小组日前宣布逐步放宽防疫措施限制，在有条件下允许大型演出，换言之，转战线上演出的歌台将有望恢复户外实体演出，让不少热爱歌台的超粉们感到兴奋与期待。

本地歌台双语天后李佩芬昨午（4月6日）作客96.3好FM温国贤和陈丽仪主持的《下班ING》，接受两位主持人访问时透露了歌台即将恢复实体演出，但仍有些细节需要注意，也坦言自己已经陆续收到一些邀约。

李佩芬说：“我确实收到一些邀约，不过，主办方都在等待场地获得批准，一旦场地的permit获批，我们都随时准备好，为观众与粉丝们呈献好看的原汁原味的户外歌台表演。”

不过，对于歌台复办户外演出，李佩芬有些“隐忧”，她说：“当然我们还是要遵守防疫措施，所以有些细节需要注意，而我觉得控制人潮方面或许会比较头痛，但是可以在户外表演，已经是一个好的开始了！”

对于能再次站在观众面前演出，主持人问李佩芬是否会感到紧张？

“紧张可能不会，兴奋感是有的。”

这两年来，疫情下，歌台无法在户外演出，唯有转战线上，且搞得红红火火，主持人要李佩芬比较两者的差别？

李佩芬答道：“在于‘气氛’两个字，毕竟气氛要到现场才感觉到一种feel，就像你听CD，跟听演唱会的感觉很不一样，通过屏幕和现场体验的氛围、心情也很不一样。”

歌台歌星有新挑战

歌台恢复实体演出，李佩芬说歌星们都将会有新的挑战。

她以自己为例子，过去两年歌台都在线上举办，而线上的场地是在摄影棚，摄影棚内有自己的化妆间，“而今回到实体，就好像自动排挡车回到手排挡车，我必须自备自己的流动化妆间、安排流动更衣室。”

李佩芬还打趣地说：“还有没有冷气。”

“我不是在埋怨，只是现在要回到从前‘重新适应’，其实我是很兴奋能再次和观众、粉丝们见面。”