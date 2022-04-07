宝岛歌王文夏辞世 享耆寿94岁

（台北讯）宝岛歌王文夏因器官衰竭，4月6日晚上于睡梦中辞世，享耆寿94岁。

文夏两年前爆出遭喂毒，进而昏迷长达近一周，当时体重暴瘦只剩下25公斤，令许多喜爱他的民众相当不舍。他2019年9月时因肺炎入住台北马偕医院，家属人力不足便聘请男看护协助照护，不料文夏却昏迷长达5天。老婆文香惊觉事态严重，决定验尿找出真相，没想到却验出大麻和一粒眠等管制药物反应，让文香推测应遭看护喂毒。

文夏清醒后精神和意识无异常，但体重却暴瘦仅剩25公斤，经过调养后逐渐恢复健康。没想到才好不容易度过难关，却在6日因器官衰竭辞世，不过他对台湾乐坛的贡献，将永留在粉丝们的心中。

文夏（左）和老婆文香。（互联网）

文夏本名王瑞河，1928年出生于台南，就读高二（1949年）时创作了第一首台语创作《飘浪之女》，并开始组乐团在台南演出。1956年他与台南亚洲唱片合作灌录唱片，为当时最受欢迎的台语歌手，有宝岛歌王之称。

1961年文夏组的四姐妹乐团（四女一男组合），是台湾最早流行乐团。他1962年演出台语电影《台北之夜》造成轰动，更开启随片登台的演唱热潮，1962至1972年他先后拍了11部台语电影。

文夏2017年90岁时还在国父纪念馆举办个唱，他曾灌录超过1200首的台语歌曲，代表歌曲有《妈妈请你也保重》《黄昏的故乡》《妈妈我也真勇健》《飘浪之女》《十八姑娘》《星星知我心》《再会呀港都》等，并曾于2004年获文化总会国宝级艺人奖章，2012年获23届流行音乐金曲奖特别贡献奖，2020年获24届台北文化奖特别奖。