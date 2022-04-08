演《社内相亲》人气高涨 安孝燮传与朴智贤交往五年

韩国男星安孝燮主演的《社内相亲》刚在本周二以11.4%的高收视风光落幕，剧中饰演霸道总裁的安孝燮更是人气大涨，和女主角金世正的“始祖鸟CP”受到观众喜爱，合唱剧中OST更被网民高喊“结婚吧！”

不过戏外，安孝燮被爆早已心有所属，女友是在《柔美的细胞小将》饰演安普贤同事的女星朴智贤。韩国频道“Sojang”爆料两人2017年拍摄服饰广告认识，至今已交往五年。针对恋情，朴智贤的公司回应传媒：“没有要发表的立场”，安孝燮则尚未回应。

网民翻出安孝燮的社群照片，找出疑为“恋爱证据”的内容，包括安孝燮1月曾分享喝年糕汤的照片，朴智贤也在1月贴过类似照片，碗具、汤匙、餐桌看起来一样。不过有网民仔细看汤内材料，觉得并非同样的年糕汤。

网民怀疑的“恋爱证据”二是，安孝燮曾向合作《红天机》的女星金裕贞推荐美食牛肉面包，被问“要哪里买？”，他回应“买不到，要自己做。”该美食被网民怀疑是朴智贤曾在社群平台上分享过的自制料理，但也有网民发现安孝燮分享的美食其实是“威灵顿牛排”，是一道常见的料理。

不管恋情是否属实，安孝燮目前人气绝对红不让，刚拍完《社内相亲》就已确定将主演翻拍台剧《想见你》的韩剧《在你的时间里》，与全汝彬谈情。

《社内相亲》在Netflix播出后，在世界各地深受欢迎，Netflix前天（6日）公布上周的全球十大排行榜，戏剧（非英语剧集）方面，《社内相亲》排名第一，韩剧也称霸十大，共六部上榜，包括《二十五，二十一》排名第二，《气象厅的人们》排名第四、《三十九》排名第五、《僵尸校园》排名第七、《少年法庭》排名第八。（罗瑱玲／文）