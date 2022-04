(综合讯)好莱坞男星Ezra Miller(埃兹拉米勒)参演《正义联盟》(Justice League)、《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列电影,3月在夏威夷闹事遭逮捕后,爆出遭华纳兄弟切割,除了已经拍完的《闪电侠》(The Flash)照常进行,其他合作全面喊卡。

3月27日,传米勒在酒吧狂飙脏话,还试图从女子的手中抢麦克风,之后又扑向射飞镖的男子,被警方逮捕,缴纳500美元(约680新元)罚款后被释放。

埃兹拉米勒去年发生殴打女粉丝等争议事件,内部人士透露他在拍摄《闪电侠》时已经很脱序,酒吧闹事后,华纳兄弟和DC高层召开紧急会议,决定双方“暂停”未来发展项目,米勒形同将退出DC宇宙,已拍摄完毕的《闪电侠》将照原计划,预计明年6月上映。