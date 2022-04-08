EXO出道10周年收“分手信” 中国成员张艺兴宣布离巢

（综合讯）韩国天团“EXO”今天迎接出道10周年，不只推出的实境节目《爬梯子世界旅行》第3季今天首播，明天还将举行睽违许久的见面会。但30岁中国成员LAY（张艺兴）今天在IG上传韩、英文手写信，宣告离开10年的经纪公司“SM娱乐”，并感谢队友、EXO-L（粉丝名称）的支持。

张艺兴在亲笔信中提到，“10年的成长要感谢大家，谢谢这段时间一起走过的EXO队友们支持！也要谢谢在旁看着我们成长的公司SM工作人员们，对于粉丝EXO-L无私的应援，真心感谢！身为公司的一员，现在跟SM离别的时候好像到了，以30岁的年纪，好像也到了新启程的时机”。

张艺兴感性表示：“我会一直跟队友们同在，LAY不管何时都会在大家身边，张艺兴就像是生活在中国的家人一样，我会永远爱大家！！！”最后以EXO的口号“EXO，相爱吧”作结。

张艺兴多年来忙于个人活动，重心都在中国，真正参与EXO活动的时间约5年。EXO去年推出新歌“Don’t Fight The Feeling”，张艺兴虽然在MV短暂露脸，但影片中不见他与其他成员互动的画面，令人怀疑张艺兴的影像是靠后制补上去，遭狂酸“干脆退团”、“赖着不走有什么意义”。

如今张艺兴选在10周年纪念日离巢，成为继吴亦凡（Kris）、鹿晗（Luhan）、黄子韬（TAO）后，第4名离开的中国成员。EXO现在成员SUHO、XIUMIN、D.O.（都敬秀）、伯贤、灿烈、CHEN、KAI、世勋全为韩国人。