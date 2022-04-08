疫情期发胖恐影响健康 潘玲玲瘦了10公斤

潘玲玲瘦了10公斤！

日前，记者在知名茶品牌Dilmah推出新产品发布会上巧遇潘玲玲，发现她似乎瘦了不少，追问之下，原来她瘦了10公斤，从原有的64公斤减至目前的54公斤。

冠病疫情改变了我们的生活常态，不少人的体重出现两极化，有些因长期居家办公而胖了，有者则积极运动体重下降，潘玲玲属于后者，她告诉记者，就是疫情期间发现自己胖了，担心长期下去会影响健康，就“痛定思痛”决定减肥。

她打趣地说：“我快属于‘银色嘉年华’一族，若不提早注意自己的健康，未来可能会是孩子的一种负担。”

于是，潘玲玲看到“阿姐”向云不但成功减肥，且身材越Keep越好，就向她讨教秘诀，再加上自己在生活日常注意饮食与睡眠，就这样成功地甩掉10公斤“赘肉”。

为了健康，潘玲玲说，她戒掉糖，如今一日三餐都尽量少吃少喝糖份含量高的食物和饮料，“我以前喝咖啡一定要加糖和牛奶，从来不爱Kopi O，现在，我渐渐地能接受，且也养成一种习惯，喝咖啡或任何热饮都不加糖。”

少吃糖份食物 早睡早起

一日三餐方面，潘玲玲说，午餐会吃多一点，但晚餐方面吃得比较清淡，像蔬菜、沙拉或鲑鱼等，尽量不要吃太油腻。

此外，潘玲玲也早睡早起，她说现在晚上10时半就上床睡觉了！

如此的饮食习惯，先生黄世南和孩子不也得迁就她？

潘玲玲说：“不用。其实老公也受我影响，目前也开始少吃糖份食物，孩子嘛，他们还年轻，属于壮年，消耗体力多，所以就不需要和我们一样。”

问她减肥后，身体状况如何？

“比起以前，现在的精神好很多，常年体检报告也属于良好状态，也没有任何三高问题等。”

新剧演神经质前罪犯 靠眼神演戏挑战大

新剧中演患有神经质的前罪犯，靠眼神演戏，挑战大。

潘玲玲刚完成新剧《寄生》，戏中她演一个患有神经质的前罪犯，丈夫是郭亮，孙政是她的儿子，谢俊峰则是她的继子，她说是个悲剧人物。

问她这个角色有何挑战？

她答道：“挑战很大，必须靠眼神来诠释角色的神经状态，所以我每天收工回家都感觉很累，不过却很享受也很满足。”