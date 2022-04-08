停放私人场所 许美珍轿车被蓄意破坏

本地艺人许美珍昨天（4月7日）早上在个人IG上传限时动态，透露她的车子于6日遭人蓄意破坏。

根据文中内容，许美珍在6日下午2时至6时把车子停放在私人场所，初次到访该地却在光天化日之下发生令人悲愤的事件。她的车子除了有三处刮痕，其中一条轮胎也被刺破。车身上一条又长又深的刮痕无法仅靠打蜡修复；车胎的破坏程度也导致车辆无法行驶，尝试充气却无济于事，只能请人帮忙换轮胎。许美珍怀疑肇事者是位男士，因为将轮胎刺穿至此程度需要很大的力气，且推断对方使用的是钥匙或其他尖锐工具。遗憾的是，行车记录仪仅在驾驶中才会运行，并未将犯案过程记录下来。

身为车主，许美珍表示发生这类案件是非常痛心的，周围也有太多类似的事件，肇事者犯罪后显得若无其事的行径令人发指，她在事发后已到警局报案，必定要让肇事者受到法律制裁。她也提醒，蓄意破坏是非常严重的罪行；若肇事者看到该文，可进行讨论私下和解，否则将交由警方展开调查。

自称前警察网友 私讯吁勿追究

然而，有自称前警察的网友私讯许美珍劝说她不要追究此事，指必须有足够证据或目击证人才能将肇事者控上法庭；寻求赔偿的过程繁琐，执意追究只会消耗金钱。许美珍将对话内容上传，指责该网友的发言，并表示已将案件交给警方处理，相信警方会重视这项本地经常发生的罪行。

许美珍随后发文表示仍非常难过，会想办法缓解自己的情绪，并感谢大家的私讯与关心。经纪人回应记者询问，表示许美珍需要一些时间与空间来处理此事。