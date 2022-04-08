具俊晔5月小别大S单飞纽约 曝台湾居留证卡关真相

（台北讯）大S（徐熙媛）2月8日和韩团“酷龙”成员具俊晔再婚，两人3月8日闪电宣布婚讯，震撼亚洲娱乐圈。具俊晔隔天就赴台湾为爱接受了10天隔离生活，出关后住进大S豪宅，今晚（8日）他将在台湾信义区“Ai Nightclub”夜店当DJ 。但夫妻俩才相处两个多月，具俊晔5月中又将飞往纽约工作，在当地夜店当DJ。

外传具俊晔因无法提供在韩国的“无犯罪纪录”，所以无法顺利取得外配停留签证，仅能申请停留延期，恐怕得择日返回韩国。但大S经纪人廖玮琪表示，具俊晔这一趟本就是计划到台湾之后，5月直接飞往纽约。他早先在韩国的时候，便谈妥了5月中旬在纽约的演出工作，所以当初便先申请60天的入台签证，签证到期后直接飞往纽约，一切都是规划好的行程，离境跟无犯罪纪录证明无关。

廖玮琪也说，当初大S和具俊晔夫妻俩以为只要有结婚证明，到台湾就可以办理台湾的居留证，没有留意到要准备无犯罪纪录证明，现在已请家人在韩国代为申办，正在处理中。据知，大S因为要留在台湾照顾两个小孩，5月中旬并不会随具俊晔一起飞纽约。

【更新】具俊晔今晚（8日）原本预定在“Ai Nightclub”表演，但因为该夜店有确诊者足跡，在活动开始前4小时紧急喊卡，让想要看具俊晔的台湾民众失望了。