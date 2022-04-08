娱乐吃瓜：听力变差膝盖动刀 罗兰为什么还不退休？ 

以“鬼后”、“龙婆”等角色让年轻观众认识的87岁资深女星罗兰，为人亲切，跟银幕上的恐怖形象完全不同。前阵子，她被发现拍摄香港TVB电视剧，竟然接到通宵达旦的通告，引起热议，有不少网民替她打抱不平。

罗兰接受香港媒体访问时说拍剧不赶，但确实时间不定，有时是临时才被通知。她说，今天拍完，想知道哪天再拍下一场，剧组的答复是：“剧本还没出，无法回答。”所以她也无法提早背好剧本。

罗兰在电影中的恐怖角色，让年轻观众印象深刻。（视频截图）

拍剧无法预计日子，连收工时间也无法预算，她笑言：“通常现在他们都会说迁就我们老人家，可是最早（拍完）都要（凌晨）两点！（下午）5点钟开厂，拍到8点，放饭一个钟头，9点钟再开厂，拍到12点前放夜宵。”她说幸好监制们都很有人情味，会先拍老人家的戏份，她说：“放完夜宵再拍，拍到两点，已经算早的啦！”

她会体谅剧组，“所以我就没说一定要几点钟走，最好是今天有7场拍完7场就最好。”她说，凌晨2点回到家就3点了，冲完凉4点，如果隔日有早班照样报到。记者问她会否很累，她说：“大家都一样，不只是我自己，总之整组人都挨夜，都要打瞌睡。”

每天拍完戏元气大伤 怕连累别人想退休

罗兰承认每天拍摄完会元气大伤，近年因听力愈来愈差，再加上双膝动过手术，怕连累别人，令她想过退休。幸得台前幕后的鼓励，才有继续工作的动力。“有些导演还说，如果NG可以多拍几次，逐句拍也可以，居然这样鼓励我，我当然继续做下去。其实每次开工真的很开心，留在家里，没人跟你聊天，出来工作，一就位就会很开心。可以见到很多老朋友，大家相识超过二三十年，会互相慰问。”

她说：“听觉不好已经配了耳机，但佩戴后会觉得很吵，吵到不想戴，所以只在有需要时才会戴。另外就是膝盖问题，我之前左脚不是太好，医生建议做手术，换了金属膝盖，现在走路也可以，但伤口位因为动过附近神经线，有时候都会阵痛几下。其实右脚膝盖也有问题，但暂时不敢再做手术，只要不是太大的痛楚，算了。”

她坦言不少公司同事叫她不要退休，提醒她“不工作会更没记性”。出道至今逾80载的她仍然对演戏充满热爱，说只要有好剧本就会继续拍，等于是让年轻一辈看到，如何将一件事做得专做得好，要用上数十年的时间付出和投入。

罗兰（左）和刘德华同年赢得香港电影金像奖影后影帝奖。（互联网）

做演员要脸皮厚 想骂人没对手

谈到背后不为人知的苦功，罗兰说：“做这行就要准备好铁脚（耐站）、马眼（观察敏锐）、神仙肚（能挨饿），还要脸皮厚。”为什么要脸皮厚？她解释，有时外景在街头拍，新人会紧张，偏偏导演多喝几杯，看到新人NG就发脾气骂两句，一些女新人就会哭起来，所以罗兰觉得当演员脸皮要厚。

她在电视剧《爱上我的衰神》中一改以往慈祥祖母形象，饰演刻薄老人家，经常咬牙切齿骂孙子胡鸿钧，要赶他出家门。网民看得投入也生气，罗兰自己也觉得这个角色没有道理，说幸好平时她不会这样。“我是天主教徒，发脾气会犯规，要对人和善，别人有问题要帮人解答，尽量去帮助人。以前我问过神父，我又演坏人，又凶恶，甚至会无理取闹，但神父说：‘你是演员，要演戏，不是自己本人。’我听了才放心。’”

罗兰和胡鸿钧在《爱上我的衰神》有多场婆孙戏。（视频截图）

她说，平时生活没太多事可以令自己发脾气，不是因为脾气好，只是每天除了对着菲佣，就没有其他人，“想骂都没对手。”

1999年，当时65岁的罗兰凭电影《爆裂刑警》中患脑退化症的独居老人，摘下香港电影金像奖最佳女主角奖，成为最年长的金像影后。她4岁就踏入电影圈，拍摄处女作《好女十八嫁续集》，中学毕业后便以演员为职业。她早年以反派角色出名，后期转战电视台，改以慈祥婆婆形象受到观众喜爱。她的亲切和敬业博得许多晚辈演员爱戴。