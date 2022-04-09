首发华语单曲 郑骏杰希望展现多种面貌

本地新人歌手郑骏杰（xxmxrcs）17岁时立志当歌手，今年24岁的他，昨天（8日）推出首支华语单曲“Down4U”，正式踏上全职歌手的道路。

郑骏杰接受《联合早报》访问时说：“我从小喜欢唱歌，后来在ITE（工艺教育学院）参加乐团，担任主唱，有机会跟一些音乐人合作，指导老师也赞我有潜力，当时就觉得可以把唱歌当职业。”

工艺教育学院毕业后，郑骏杰到拉萨尔艺术学院修读音乐文凭，并在2018年参加《SPop听我唱》歌唱比赛，夺得亚军。之后他入伍，退伍后才真正展开歌唱事业。他说：“其实当兵前，我和一个朋友组了双人乐团，发过两首英语歌，也参加过许多表演，包括为韩国歌手Sam Kim的新加坡演唱会当开场嘉宾。当兵时，有粉丝在IG私信我，问我几时发华语歌，我就想，不如尝试单飞，同时挑战自己写华语歌。”

当兵时创作华语单曲

郑骏杰透露这几年听歌的口味有了一些改变，以前喜欢听摇滚，现在偏好R&B，也受到R&B歌手如Karencici（林恺伦）和Ozi的影响。首支华语单曲“Down4U”是一首R&B的轻快情歌，他说：“写华语歌对我来说比较困难，所以这次的歌词掺杂了不少英文。我会继续努力。”谈到“Down4U”的创作灵感，他分享说：“当兵时一个人孤孤单单，当时有感而发写下的。”

参加《SPop听我唱》时演唱方式比较有爆发力，做现场演出时爱摇滚，英语单曲走抒情路线，郑骏杰希望借着新歌“Down4U”向歌迷展现不同的面貌。他说：“这是一首朗朗上口，听了很舒服的歌曲。”

从双人乐团到单飞，他说：“一开始会紧张，写歌的过程觉得比较困难，花的时间也比较长。创作方面，我有请教林倛玉老师，给他听demo，问他的意见。”郑骏杰早前受林倛玉邀请，为电视剧《哇到宝》演唱主题曲，让他受宠若惊。

艺名的由来

说到这次的艺名xxmxrcs，郑骏杰解释，“xx”为网络流行用语，是亲吻的意思，他这次推出情歌，就想到用“xx”，而“mxrcs”则是英文名字“Marcus”的缩写。