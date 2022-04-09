拍摄歌唱节目 萧正楠对唱歌热诚不减

一年没新剧出街，萧正楠转战歌坛？

近日，萧正楠与无线主持人区永权、香港音乐人伍仲衡拍摄了一辑歌唱综艺节目《总有歌声系隔离》，并于上星期天（4月3日）开始播映。在节目中，他们除了演唱自己喜欢及观众爱听的歌曲之外，也会以视讯方式与旅居海外的香港歌手连线唱歌，上周第一期节目就邀请了旅居澳大利亚的叶丽仪。

细数一下，萧正楠似乎有将近一年的时间没有新剧出街，这次又录制歌唱综艺节目，而早前更经常在IG直播自弹自唱，出道前曾参与好几个歌唱比赛并获奖的他莫非想转战歌坛？

萧正楠接受《新明日报》访问时坦言，对于唱歌的热诚始终不减，尽管如此，他仍会专注于拍戏。

提及和区永权、伍仲衡录制《总有歌声系隔离》，他说，因为疫情关系，大家为了抗疫而少出门减少了聚会，多了待在家里的时间，于是就想到何不有个关于歌唱的节目，为大众解闷呢？

“同时，也能邀请旅居海外的歌手，透过视讯连线唱歌，分享他们所在地的抗疫情况，拉近彼此的距离。”

家里有两个“专业评判”评唱功

其实，萧正楠经常在IG开直播唱歌，他告诉记者因为疫情少了与粉丝互动、商演的机会，所以就想到在IG开Live演唱自己和粉丝们喜欢的歌曲，“这样可以让大家在抗疫时听听我的歌声疗愈。”

问太太黄翠如是否是他的第一号忠实粉丝？

他笑着答道：“我家里有两个专业评判的粉丝，第一是我太太，她很喜欢听我唱《天下无双》，而我母亲则偏爱怀旧歌曲，她常会指出我的毛病，我偶尔接不过气，她会说‘怎么你唱歌没气’。”

忙拍新剧《破毒强人》

萧正楠目前正忙于拍摄新剧《破毒强人》，剧中其他演员有陈豪、胡定欣、何广沛和张曦雯。

疫情暴发两年，记者问他疫情给他最大的启示和感触是什么？

“人与人之间的距离远了，以前理所当然的约会、打球、聚餐，刹那间不能进行，现在只能透过简讯、视讯联络，对我们来说影响太大了！”

《总有歌声系隔离》，4月3日起每逢星期天晚上10时30分，在翡翠台（星和娱乐838频道 / 新电信电视511频道）播映。