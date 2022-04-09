手抖20年 5小时手术开脑 资深男星：痛如孙悟空被念紧箍咒

（台北讯）63岁资深台湾男星黄仲崑，在东森综合台旅游实境节目《花甲少年趣旅行》，和叶瑷菱、李玉玺、魏蔓合组跨世代旅游团。“钢铁大叔”形象的他手抖20年，原以为是遗传到父亲的帕金森症，甚至传出他有阿兹海默症造成手抖，更一度怀疑是中风，最后才确诊是原发性震颤。

黄仲崑出席记者会时告诉媒体，他4年前动了历时5小时的开脑手术，因不能上麻药、全程保持清醒，右手不抖了，但左手仍有震颤的情况，他形容痛感如同孙悟空被念紧箍咒，也因为“太痛了”，他暂时不打算再动开脑手术。

他有感身体每下愈况，原来那次的脑部手术烧到右脑神经，导致他走路开始不稳，左右不能平衡，过去热爱刺激运动的他已不可能开快车，就连最爱的重型摩多车也没法再骑，因为没了平衡感。

他这几年身体欠佳，去年因左眼白内障动刀，一度成为“独眼龙”。他四年前右眼动了白内障手术，去年换左眼，所幸很快就痊愈，他苦笑说9年里眼睛动了6次手术，早已习惯。9年前，他第一次为老花眼动手术，试了老花雷射手术，后遗症导致晚上严重眩光，连开车都危险，之后他动了多次手术尝试修复，但效果不彰，至今束手无策。他感叹说，除非以后有人捐赠角膜给他，才有机会变好。

他曾怀疑自己常常忘东忘西是失智现象，一向对自己男性魅力相当自豪的他哀怨地说“我也没什么性欲了”。