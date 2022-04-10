清白 Innocence

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

贞仁（申惠善饰）因父亲重男轻女，中学时就离家出走，自力更生，与家人断了联系。贞仁凭一己之力成为顶级律师，她偶然得知罹患失智症的母亲花子（裴宗玉饰）涉嫌下毒杀人，怀疑事有蹊跷的贞仁决定亲自调查。遭遇各方阻挠的贞仁为了保护母亲的清白，她开始揭开谋杀案背后隐藏多年的丑陋真相，以及自己的身世秘密。

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

皓宇问倩倩是不是喝醉了，竟然说对冠达有好感，倩倩口是心非地否认。皓宇直接问冠达喜欢怎样的女孩？并说倩倩暂住他家不想走，冠达毫无反应，皓宇担心倩倩只是一厢情愿。彦钧告诉查理自己送花给芷琳，芷琳把花退回来了，查理鼓励彦钧不要放弃，芷琳一定有很多追求者，难道彦钧想看她被渣男欺负吗？

不义之罪

Ｕ频道 晚上9.00

帕贡查博里拉（Boy）、耶娜萨拉斯（Gina）主演的泰国爱情剧。朝阳被判无期徒刑，11年后，年轻律师莫雨找出证据为朝阳洗脱冤屈。原来莫雨就是当年指证朝阳杀春鸿的凶手，莫雨因为自己害朝阳坐牢而良心不安。朝阳被释放后，莫雨又担心他会报复自己和辰雾。

回路追杀令 Boss Level

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.45

特种部队退役老兵（Frank Grillo饰）被困在永无止境的死亡循环，他急于查出自己每天以不同方式重复被残杀的原因。