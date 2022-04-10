王沙野峰《阿牛下南洋》 登新加坡文化遗产节

向年长一辈艺人致敬，相隔半个世纪，王沙、野峰合演电影《阿牛下南洋》重现银幕，5月底登上新加坡文化遗产节（Singapore Heritage Fest 2022）!

当年本地谐剧双宝王沙、野峰力闯香江，为邵氏机构拍了一系列以“阿牛”为主的电影，包括《阿牛入城记》《阿牛出狱记》《阿牛发达记》及《阿牛奇遇记》，其中，《奇遇记》当年在狮城放映已改名《阿牛下南洋》。

《阿牛下南洋》多达95%戏份在本地取景，不只参与的本地姜多，也很好的保留了40多年前新加坡的人文历史风貌：包括已拆掉的国家剧场、当年正兴建的华侨银行（OCBC）建筑物、新加坡河、麦里芝蓄水池、双林寺、当年的乌节路风景，还有从前的老巴刹内部景观，观赏《下》片犹如走入时光隧道，洋溢无以名状的集体回忆。

多名本地姜参演

亚洲电影资料馆参与新加坡文化遗产节，推出一系列艺文活动，其中一个活动便是放映当年王沙、野峰挂帅的怀旧片《阿牛下南洋》。

据悉，《阿牛》一系列电影都有DVD，唯独《下南洋》，于1976年本地放映之后，便不曾推出任何影音光碟。

向亚洲电影资料馆引荐放映《阿牛下南洋》者，便是新马娱乐文史研究者苏章恺。

章恺向《新明日报》透露：“《阿牛下南洋》是最多本地姜参与的邵氏电影，包括王沙、野峰、凌云、白言、叶青（白言太太）、关新艺、周琪、姚萍、汪春天、叶流星、许莹英，唐琥、陈澍城、明珠姐妹、张锦华、林廷（林瑞喜），谢江（马国歌手），这部电影，我找了20年！”

据悉，野峰还是《下南洋》片的制作顾问、白言叔出任制片助理，蔡澜父亲蔡文玄也是幕后功臣。

想邀当年演员出席放映会

《下南洋》故事讲述阿牛（野峰饰演）与叔叔（王沙饰）来到新加坡，阿牛无意中捡到一个婴儿，怜悯心大起，细心照顾。

“陈澍城在《下南洋》中饰演一名警官，明珠姐妹当年还穿着校服演戏，唐琥演在夜总会看艳舞的日本酒客，张锦华则演帮忙照顾婴儿的邻居，全片洋溢了浓浓的‘甘榜’精神。”

章恺将为电影放映办讲座，他有意邀请当年参演《下南洋》的艺人现身电影放映会，“政府已放宽措施，若允许，我也希望艺人们不只露露脸，也能上台分享他们在70年代拍香港邵氏电影的感想。”

《下》将于5月29日下午1时30分、6月5日下午2点正，在本地亚洲电影资料馆（Asian Film Archive）的奥登剧场（Oldham Theatre）放映两场。

有关售票详情将于稍后于文化遗产节官网公布。

苏章恺将捐出一套彩色剧照

对于钻研新马娱乐文史，章恺充满高度热忱，不只积极发掘，从中探索，详加保留，也不吝啬分享。

“我收藏了一套《阿牛下南洋》的彩色大剧照，将捐给亚洲电影资料馆作为永久收藏，都是半个世纪以前的产物了。”

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