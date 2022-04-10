吴尊上海遇封城 体恤检测员睡街边亲送水果打气

已做检测20多次，人在上海首次遇到封城，得知检测人员凌晨睡马路，吴尊体恤送上水果打气！

人在上海的吴尊昨晚（4月9日）深夜接受《新明日报》访问，透露一家人在上海已有10天，“到上海就开始居家隔离，并且提早筹备日常用品与食物。”

吴尊感激获得上海好些热心朋友的帮助，“最感动的是让我见到上海的医护人员，他们须在一天之内为全上海市人民进行核酸检测，忙到凌晨三点，在网上见到有些医护人员做到很累，有些还睡在街上，他们真的很辛苦。”

“他们牺牲小我，是大家心目中的英雄，说实在，我很欣赏、也很羡慕他们，假如我没有家庭、没有孩子的话，我也会投入这样一个义务工作者行列，与他们一起尽力，这是非常有意义的事。”

吴尊从住家视角俯视，见到一群防疫人员从早到晚，跟每一个市民做核酸，从不停歇，“觉得他们很辛苦，现在物资不易买，我想到家里有香蕉，就拿下楼给他们补充体力。”

虽然居家隔离，但吴尊笑言“无所谓”，表示太多事需要做，包括整理、打扫，熟悉自己的新家。

“这是我们生平第一次遇到封城，也算是在见证历史，但我觉得这个深具挑战的时刻，大家更应该传递正能量，希望大家多一点包容、多一些耐心，不要去看太多负面的评论和新闻，过好自己的生活，好好的照顾自己与家人才是对社会的一种责任。”

做了20多次检测

搬迁上海之后，吴尊透露一家子前后进行了20几次PCR与ART，“他们检测的速度很快！小孩已经习惯，完全不害怕（做检测）。”

记者问吴尊，小孩碰上封城会非常不习惯吗？

“说实在的，在文莱我也不让孩子出门，文莱才三四十万人口，之前每一天都发生三四千病例，相比上海，上海有2500万人口，对我们来说还OK，我们到上海之前也在酒店隔离了两个星期，在家里隔离更自在，孩子无投诉也无抱怨，反而每一次的挑战与困难，都让小孩们更加坚强，对他们是很好的磨炼。”

尽管封城，但吴尊认为在家隔离其实可以过得很充实。

“像我每天七八点起床，就会去阳台晒太阳、做运动，我很享受户外的感觉，到了九点多就开始做早餐给小朋友吃，他们吃完，我就要筹备午餐了，孩子们会进行线上课程与补习，吃午餐后，下午四五点再让他们做运动，之后再筹备晚餐，家里就是我做饭！在这段时间，我也会阅读，看到一些带正能量、有意义的视频，就分享给小朋友，让他们‘做功课‘，看了告诉我，能从中学到什么。”

吴尊不仅是二十四孝丈夫与爸爸，还是一名出色的家庭“煮夫”！

赞成“清零”抗疫

问起抗疫，吴尊赞成“清零”政策，“冠病是一种新病毒，我本身也不希望承担患病风险，病毒肆虐了两年多，暂未知后遗症，若能仔细观察、狙击、彻底剿灭病毒，中国政府往这个目标前进，我觉得更好，别那么快就放弃。”

提到上海设健身中心计划，吴尊表示不会改变，“当地政府办事高效，应该很快能把病毒控制下来。”

封城期间，吴尊读到不少粉丝秀出关怀的温心问候，“感动的是看到有医护人员，把我的名字写在防护衣服上，希望这期间能给到大家一些能量，没有什么是人类不能克服的，大家一起团结、一起做好自己的本分，这世界就会越来越好，希望大家都加油！”