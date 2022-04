娱乐吃瓜：边患忧郁边赚钱 Jim Carrey净资产估计为2.45亿新元

好莱坞笑匠 Jim Carrey(金凯瑞)最近宣传新片《音速小子2》(Sonic The Hedgehog 2)时,无预警丢出即将退休的震撼弹。60岁的Jim Carrey虽与奥斯卡无缘,但曾凭1998年电影《楚门的世界》(The Truman Show )与1999年电影Man On The Moon夺金球奖影帝,他在2004年对媒体透露自己患有忧郁症,不过后来靠画画走出忧郁。换言之,他是边患忧郁边赚钱,他截至今年净资产估计为 1.8 亿美元(约2.45亿新元 ),使他跻身全球最富有的喜剧演员之列。

《音速小子2》是他间隔了两年后推出的电影,本地首周开画登上亚军,截至本月7日票房42万,表现耀眼。作为成功的喜剧演员,Jim Carrey 接受《联合早报》电邮专访时透露:“我的职业生涯很长。感谢上帝!过去拍的电影也向新一代孩子重新介绍了自己。”他透露 50 岁的人告诉他,他们有多喜欢他的某部电影,“也有10岁的孩子告诉我,他们刚刚开始观看我所有的电影。这是一个不可思议的祝福,我简直不敢相信自己。”

《守着阳光守着你》是金凯利最受欢迎的电影。(剧照)

Jim Carrey是加拿大裔美国演员和编剧,他所演出的很多电影包括喜剧Bruce Almighty与浪漫科幻片《守着阳光守着你》(Eternal Sunshine Of The Spotless Mind)等,被影迷奉为经典。他既能搞笑又能正经演戏。不久前美国《综艺日报》(Variety)从他演过的40多部电影评选出10部最佳演出,结果《守着阳光守着你》拔得头筹,名列第一。

该部片由他与奥斯卡影后Kate Winslet 主演,这对冤家的演出令人心动又心碎,被形容是“金句制造机”,尤其 Jim Carrey 最后一句“真希望我有留下”(I wish I’d stayed)更是揪心。

他的喜剧虽没登上这个票选的冠军,但始终还是备受被推崇,而事实上,他演出喜剧时,酷爱即兴表演。他说不能完全按照剧本上的文字来表演,“它必须是在当下,而且必须是自发的。一个演员进入场景,感受不同,场景与剧本中的描绘完全不同。你必须同化这一点,必须使用道具、套装,并与其他演员,或者没有演员配合。”

他最近突然透露计划息影,在被追问是不是在开玩笑时,还强调“我很认真,当然计划不确定会彻底进行。”

他说很喜欢安静的生活,“我真的很喜欢在画布上作画,很喜欢我的精神生活,而且我觉得,这是你可能永远不会听到其他名人说的话,只要时间存在,我有足够的, 我已经做的够多了。我够了。”喜欢安静生活的他会不会真的退休去,读者只能边吃瓜边拭目以待了!

金凯利在《音速小子2》蓄着胡子演坏人。(电影海报)

《音速小子2》刻画邪恶的疯狂科学家及发明家(金凯利饰)被音速小子困在蘑菰星球,好不容易逃脱回到地球,并找来纳克鲁斯一起向音速小子复仇及寻找一颗潜藏强大力量的绿宝石。音速小子和他的新朋友 Tails 等得对抗他们。

Jim Carrey认为《音2》电影中的笑话基本上就是他的生活。他坦承:“几年前,我在想自己已经 50 多岁了,能适应一些可特许经营的角色会很好。我在片中饰演的角色不断变得越来越自我,越来越痛苦,因为无法以某种方式控制这些似乎总是比他更好的弱小的头脑。我遇过这样的人,所以是一个很有趣的角色。”

近年来金凯利接戏次数不如以往频密,多次公开表示很享受专心绘画的平静生活。事实上,他也是靠绘画走出他的忧郁症。

Jim Carrey 有过两段婚姻。与Lauren Holly的婚姻维持不到一年就于1997年离婚,他与第二任妻子Melissa Carrey 于1987年结婚,1995年离婚,这段婚姻有个女儿。

2004年Jim Carrey打破沉默接受CBS《60分》专访时,坦承自己对抗抑郁症的经历,当时引起了不小的轰动,因为一名逗人开心的喜剧演员,竟然承认自己患抑郁症,似乎与自己的前途过不去。不过他的开诚布公却引来正面效果,因为给同样饱受抑郁症煎熬的人带来了安慰和鼓励,另一方面也使好莱坞对抑郁症也不再讳莫如深。

金凯利(左)与Jenny McCarthy的恋情在2010年告吹。(互联网)

虽然有揣测 Jim Carrey患忧郁也许与他对自己的表演要求过高,不过他没承认,更多人相信,他的忧郁应该来自“女人”。2010年他跟前女友Jenny McCarthy分手后深受打击,当时纽约是隆冬,他跟自己说很需要一点颜色,于是开始了画画的生活。他更将自己的艺术创作拍成短片Jim Carey: I Needed Color,当中讲到他跟Jenny McCarthy分手时说:“爱情来的时候,好比飘飘然浮在半空,但当你失去爱情,要重新站起来就很困难,微弱的份子在空中飘荡,然后悄然失踪,直至你找到另一颗孤独的心为止。”

2015年,新女友Cathriona White在两人分手后自杀,经调查,Cathriona White服下的是Jim Carrey的安眠药、止痛药和降压药。Cathriona 的自杀令他大受打击,虽然出殡时他也去为她扶棺木,不过其后还是面对Cathriona父母对他的起诉,指控因为他向女儿提供精神药物而导致其自杀身亡。

Cathriona White(左)与金凯利合影。(互联网)

Jim Carrey的画作大多比较抽象,有人样、身体以及上帝,他很常画上帝的眼,希望借此来治癒他人,这也同时是他所寻求的心灵慰藉。他说:“我不知道画画教懂我甚么,但画画将我凝结,远离未来和旧事,远离懊悔和担忧。”

宁静的画画生活也有脱序的时候,2017年Jim Carrey登上纽约时尚红毯,在接受《E!News》记者访问时突然出现怪异的举动,他先绕着女记者转了数圈,还不停神神叨叨念着:“这里的一切都非常没有意义,我参加了一个史上最无聊的事情!”女主持人当场虽吓傻,不过也不是省油的灯,稳住场面后转移话题称,“这场活动可以说是一个指标性的派对,来到这里的人都可以成为启发另外一些人的指标性人物,而你也是其中之一。”没想到,Jim Carrey却突然模仿卡通角色的声音,大喊一声,甚至还当场唱起歌来,结果站在旁边的许多人都被他吓了一跳。但这一切都还未结束,女主持人随后被Jim Carrey态度激怒,随即脱口而出:“既然你觉得这场活动毫无意义,那你为什么还要盛装前来?”Jim Carrey回应称自己并没有特意打扮,并回答:“这里没有我,这一切就这样发生了”,随后还称这世界上没有任何东西是真实的。影片曝光后,不少网友都非常担心他的精神状况。

不过看他最近积极参与新片宣传,一切似乎都在他的掌控中,只不过最近公开发表对Will Smith(威尔史密斯)打人事件的看法,认为保安应该直接将史密斯带出场,又说史密斯后来得奖全场起立鼓掌让他觉得恶心,狠批“好莱坞没有骨气”。Jim Carrey批判史密斯的言论出街后,一段1997年MTV电影颁奖礼视频在推特上流传,视频内容是金凯利上台后强吻当年20岁的女星Alicia Silverstone。网民因此喊他伪君子。