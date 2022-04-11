李敏镐回归初心 新剧演渣男

（本地讯）第853期《优1周》封面人物是韩剧《柏青哥》（Pachinko）的男主角——34岁的韩流男神李敏镐。

李敏镐在Apple TV+原创剧《柏》中一改过去浪漫喜剧男神戏路，诠释内心孤独黑暗的旅日富商，形象大转变。他为积极争取角色，甚至参与了试镜，回归新人的初心，成功拿到渣男富商“高汉水”一角。

《柏》上线后，在美国烂番茄影评网站收获98%的新鲜度，IMDb网站评分为8.3分。韩国评论家赞该剧“有电影质感”，《滚石》杂志称小说紧凑的节奏通过影像被完美还原。媒体分析剧集主要使用韩语和日语，却不影响海外观众起共鸣，证明时代剧题材“出海”的可能性。

《优1周》其他精彩内容有：多对明星情侣或夫妻复合后更幸福的话题，本地创作歌手Soph T.霏霏的访问，介绍中国剧《心居》、韩剧“Soundtrack #1”、美剧“Julia”。玩趣推荐多个寻找复活节彩蛋的活动。养生课题让中医师建议大家选择适合个人体质的食品，以及适当配合的药材食疗。旅游介绍日本青森县津轻半岛的脚踏车之旅。

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