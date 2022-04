机动电视台RTV

香港艺人郑中基2018年开设YouTube频道,不过当时并不活跃,直至2020年3月疫情期间才真正开始经营频道,为其取名“机动电视台RTV”,不定期跟经理人湘姐及助手Stephanie一起分享生活趣事,开直播等,讲粤语,但附上中文字幕。

去年9月,郑中基为了庆祝30万人订阅的里程碑,在海洋公园举行免费见面会,答谢粉丝的支持,至今“机动电视台RTV”的订阅已达42万5000多人。

郑中基在一个访问中说,转型当YouTuber是因为自己本身也上YouTube看视频,发现平台有很多很好的内容,而且自己又喜欢拍片,最后在经理人说服下加入YouTuber行列。他感动地说:“每一个视频的制作都有血有汗有泪,多谢大家,我知道每一个订阅者都是一个肯定,希望你们继续支持!”

“匪夷所思系列”成王牌

郑中基向来幽默搞笑,经营平台当然不忘发挥创意,其中“匪夷所思系列”堪称平台的王牌节目,除了笑点满满,也是最吸睛、回响最大的单元。

该系列每期都设定主题,邀请网民留言投稿,郑中基念出投稿时,还会分享自己跟那一集主题的相关趣事或经历。有时网民投稿会以“Wee”开头,这其实是郑中基跟网民打招呼的方式。此事源于有一名网民分享老师将“喂”读成了“Wee”,其他网民都觉得好笑,于是“Wee”成了“机动电视台RTV”的标志之一。

有一集,郑中基忆述20多年前拍过最匪夷所思的MV,他自曝不满当年无线要求他改《无赖》歌词,认为此举相当不尊重作词人,因此恢复自由身之后,不再亮相无线节目。郑中基受访时再被问此事,坦言时隔多年怒气全消,不过被问若接到无线节目邀请会否考虑,他立即回说:自己短期内没有档期。

不过说到抓眼球,婚后跟公婆或岳父母“四大长辈”相处的这一集点击量已破百万;回首校园生活的一集,点击量更是冲破了130万。

香港疫情严峻,“机动电视台RTV”紧扣时事课题,一周前上载的影片中,郑中基分享自己的隔离经历,还连线身在粉岭方舱隔离的同事,请他分享隔离心得及趣事,并带网民一窥方舱的隔离环境。

会员有机会跟郑中基聊天

除了“匪夷所思系列”,郑中基还会拍摄短剧,以及其他富有娱乐性的影片,例如他在新年特备节目中,化身命理师笑谈生肖运程,又教大家如何面对亲友的各种提问。

另一次,郑中基在香港组织“拾平台”的邀请下,亲身体验拾荒者的日常工作,希望大家通过影片能看到这群默默为香港市民服务的拾荒者,尊重他们。影片中,70岁婆婆分享平时拾纸皮的心酸,她跟郑中基沿路拾起路旁被人丢弃的纸皮,叠好,推到回收店售卖,辛苦了大半天,仅收入60港元(约10新元)。

“机动电视台RTV”一个月前推出会员制,每个月付费20港元(约3.5新元)就能成为“自机友”会员。郑中基为此拍片介绍,会员能看到更多专属影片,包括“匪夷所思系列”的删减片段和NG精华片段,还有机会与郑中基直播聊天。

开端(首播)Reset

佳乐台(新电信Ch502) 晚上11.00

中国都市悬疑剧。由白敬亭、赵今麦主演。讲述游戏架构师肖鹤云和大学生李诗情遭遇巴士爆炸后“死而复生”,于出事的时间段不断循环,从下车自救到打破隔阂并肩作战,努力阻止爆炸,寻找真相的故事。

巴士上的乘客身份和经历各异,有各自的困境及对未来的期许,通过他们的经历,感受生活的意义。

阿顺有煮意

8频道 晚上8.00

有的朋友不必常见,但每次见面绝对有聊不完的话题。阿顺跟这两名好友有一段时间没见,但话匣子一打开,根本停不下来。“胀风大师”陈汉玮这个不能吃,那个不爱吃,阿顺要怎么迎合诸多挑剔的来客呢?在前辈偶像的面前,新一代阿姐林慧玲则有分享不完的心事。

动物求偶记:幕后特辑 The Mating Game: The Making Of

BBC Earth (星和Ch407) 晚上8.05

今晚首播。揭露这部野生动物纪录片佳作的幕后制作过程,最困难的挑战是什么?许多动物的答案可能就是觅得良偶。