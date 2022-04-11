金惠秀与金泰梨争“百想”视后 《鱿鱼游戏》郑好娟厮杀队友争新人

（综合讯）第58届百想艺术大赏入围名单今天公布，该奖有“韩国金球奖”之称，分为电视类和电影类。电视类最佳女演员竞争激烈，51岁金惠秀（Kim Hye-Soo）把《少年法庭》刚毅的法官演得入木三分，将对上31岁金泰梨（Kim Tae-Ri），她在《二十五，二十一》演出高中生，不仅没有违和感，生动演技更让观众哭到不行。其他入围者还有《恋慕》朴恩斌（Park Eun-Bin）、李世荣（Lee Se-Young）《衣袖红镶边》以及《以吾之名》韩素希（Han So -Hee）。

金惠秀（左图）把《少年法庭》里刚毅的法官演得入木三分，31岁的金泰梨（右图）在《二十五，二十一》中演高中生，毫无违和感。（互联网）

郑好娟（Jeong Ho-Yeon）以《鱿鱼游戏》暴红全球，她在剧中和李瑜美（Lee Yoo-Mi）组队拼生死，两人情谊令人感动，李瑜美这次则以《僵尸校园》入围最佳女新人，双姝将在这一奖项再度争个你死我活。

李瑜美（左图）以《僵尸校园》入围，她将与《鱿鱼游戏》里的战友郑好娟（右图）争夺最佳女新人奖。（互联网）

最佳男演员竞争也很激烈，李政宰（Lee Jung-Jae）以《鱿鱼游戏》已经拿下多座国际大奖，这次入围将对上在《解读恶之心的人们》饰演犯罪侧写师的金南佶，还有《衣袖红镶边》李俊昊（Lee Jun-Ho）、“Tracer”任时完（Yim Si-Wan）及《D.P：逃兵追缉令》丁海寅（Jung Hae-In）。

《衣袖红镶边》入围了视帝、视后、最佳戏剧、男女配角还有艺术奖，一共入围7大奖，是最大赢家。该颁奖典礼将在5月6日新加坡时间6点45分在JTBC频道直播。

俊昊（右）和李世荣分别凭《衣袖红镶边》入围视帝和视后。（互联网）

第58届百想艺术大赏入围名单（电视类）

最佳女演员

金泰梨 ／《二十五，二十一》

金惠秀／《少年法庭》

朴恩斌／《恋慕》

李世荣／《衣袖红镶边》

韩素希／《以吾之名》

最佳男演员

金南佶／《解读恶之心的人们》

李政宰／《鱿鱼游戏》

李俊昊／《衣袖红镶边》

任时完／《Tracer》

丁海寅／《D.P：逃兵追缉令》

最佳戏剧

《D.P：逃兵追缉令》

《二十五，二十一》

《鱿鱼游戏》

《衣袖红镶边》

《既然这样就去青瓦台》

最佳导演奖

尹成浩／《既然这样就去青瓦台》

李娜静／《我的上流世界》

郑智仁／《衣袖红镶边》

韩俊熙／《D.P：逃兵追缉令》

黄东赫《鱿鱼游戏》

最佳女配角

姜末今／《三十，九》

金信禄／《地狱公使》

金周玲／《鱿鱼游戏》

玉子妍／《我的上流世界》

张惠珍／《衣袖红镶边》

最佳男配角

李德华／《衣袖红镶边》

李学周／《既然这样就去青瓦台》

李贤旭／《我的上流世界》

赵贤哲／《D.P：逃兵追缉令》

许成泰／《鱿鱼游戏》

最佳男新人

具教焕／《D.P：逃兵追缉令》

申胜浩／《D.P：逃兵追缉令》

刘仁秀／《僵尸校园》

崔显旭／《二十五，二十一》

陈俊翔／《羽球少年团》

最佳女新人

金慧埈／《具景伊》

李妍／《少年法庭》

李瑜美／《僵尸校园》

郑好娟／《鱿鱼游戏》

赵怡贤／《僵尸校园》

最佳剧本

《少年法庭》／金敏硕

《既然这样就去青瓦台》／金洪基、朴怒力、崔成振、尹成浩

《我的上流世界》／白美京

《那年，我们的夏天》／李娜恩

《鱿鱼游戏》／黄东赫