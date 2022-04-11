《红星》在即 刘谦益化身“漫画李小龙”拉票

IG化身“李小龙”漫画形象，资深男星刘谦益出招为红星“拉票”！

刘谦益受访告诉《新明日报》：“李小龙是我的偶像，打从他拍第一部《唐山大兄》开始，每一部戏我都没有错过，他在我心中是永远的武打巨星。”

《红星大奖》于4月24日举行，脚步日近，“20大”男女艺人想必卯足劲拉票抢入10大，陈建彬“送鱼拉票”成创举，谦益则请人绘出漫画，在IG贴上几张化身“李小龙”的勇猛照，有穿黑色中山装、也有扎稳马步挥出招牌手势的战斗格，莫非想“请”李三脚当“红星”靠山，谦益闻言呵呵不否认。

看上去严肃的谦益充满幽默感，他喜欢从抖音中摘取人生隽语，套入戏剧活学活用，受访时，他信手拈来一方言金句：“汤没放盐看上去像水、人没钱看上去像鬼！”

刘谦益说：“李小龙是我的偶像！”（取自网络）

被冒名向女粉丝求助

说到气事，谦益的IG最近被一名“山寨刘谦益Richard Low”冒名写给一女粉丝，内容大略说自己关注对方已久，声称很忙碌很多戏在拍，感谢支持，想找一名自己“信得过”的人（该女粉丝显然就是目标）帮他“做一些事”，吊诡的是，该“山寨刘谦益”托女粉丝办“重要事”同时，居然要求“不要让公司管理层知道”！

“我的朋友看到觉得不对劲来问我，我立即就在IG上打假！”

“若说托人帮忙，大可找身边熟朋友，怎会去拜托陌生粉丝，而且还找上女粉丝，莫名其妙！”

谦益曾接到诈骗电话，“对方打到我家里来，劈头就说‘爸爸救我、爸爸救我’！”他当时一愣，对方居然再来几句“爸爸救我”，这一下叫谦益听出对方非本地人口音，爆粗挂电！

谦益认为诈骗者就像“钓鱼人”，天天放鱼饵，就等人上钩。

“有个朋友的太太，就因接到诈骗者来电乱了方寸，居然过账5000元，事后才发现儿子丝毫无损，白白蒙受损失！”