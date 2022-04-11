餐馆遭泼粪 王振复：行得正不担心

《才华横溢出新秀》冠军男星王振复（本名王建复）餐馆惨遭泼粪，他今早（4月11日）接受《新明日报》访问，语气坦荡荡：我行得正、坐得正，根本不担心！

当年凭《才华》夺魁的45岁男星王振复近年事业运颇旺，台视60周年台庆大戏《美丽人生》4月7日于台湾热播，他在剧中饰演爱面子的大男人，戏外，振复经营副业做得有声有色，2020年底，他和好友合开日式餐酒馆ps.sake bar；去年，他砸500万台币（超过23万5000新元）在桃园老家开手摇饮“BOSS TEA”。

台湾《苹果新闻网》接获爆料，力指王振复上月中的日式餐酒馆ps.sake bar店门口被人泼粪，读者正好目击冲突，据悉是因金钱纠纷遭人警告。

据了解，当天有名女客人跟泼粪的人有所谓财务纠纷，对方尾随女客到店内用餐，待女客用完餐走出，即把秽物泼到女客身上，导致餐馆遭受池鱼之殃！

被客人财务纠纷连累 当下报警

记者今早（11日）联系上振复，振复向来有话直说，他告诉《新明日报》：“其实我们已有万全准备，在店内一向有保全装备，一切有证有据，确保食客安全，因此发生这样的事，我并不害怕。”

振复表示，女客遭泼粪当天，他并不在现场，隔天才接获店里汇报。

不过，整个泼粪事件毕竟是客人之间的纠纷，店家不便介入，“当下马上报警，警方很快就到，女客人配合调查，因此也很快破案了。”

据悉，事发后，店员默默善后，报警备案，不过，由于当天现场发生争吵冲突，不明就里者，或误会是跟ps.sake bar有关。

泼粪风波可有造成生意困扰？会把该顾客列入“黑名单”吗？

振复回应记者：“不会，店里生意业绩很好，前天还大爆满直至凌晨，至于说‘黑名单’，来者都是客，无任欢迎，不可能拒绝。”

但配合抗疫，振复表示上门光顾者必须确定注射第二甚至第三支疫苗方可入店，“其实台湾民众都很自律，若没注射疫苗，一般也不太出门。”

王振复向来是拼命三郎，做事认真拼搏。（取自网络）

新剧造势 两天摇出2000杯饮料

振复在台湾投资的手摇饮“BOSS TEA”呼应《美丽人生》办大优惠，两天摇出2000杯！

振复向来是拼命三郎，做事认真拼搏、他参演《美丽人生》，在剧中饰演“大男人”，为了呼应新剧，他经营的手摇饮“BOSS TEA”也酿制“莓”丽人生，也就是草莓抹茶，95元台币（约4.4新元）卖10台币（约4角7分），引来大批泡泡茶捧场客，店里“摇”不停，两天摇出2000杯，非常惊人。

拍《美丽人生》对振复是个前所未有的挑战，他在剧中得暴怒、打小孩，拍摄压力过大，每天得喝点酒才能入睡，甚至怀疑是不是得看心理医生。