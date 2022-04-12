加入新东家发新专辑 戴爱玲记者会连哭八次

台湾歌手戴爱玲今年出道20年，加入新东家华纳音乐，在新专辑《不想听见的歌》记者会上哭了八次。她接受《联合早报》电话访问时说：“我本来就很感性，容易落泪。当天感触很多，包括三年没发片，又碰上疫情，让我对未来感到害怕。还有加入新公司，要适应新同事和新环境。这次专辑的每一首歌，我都有参与，有很多要跟大家分享的人生经历，在歌曲里头。当天对于能够再发专辑，能够再唱歌给大家听，真的很开心。”

铁肺天后尝试细腻唱法

戴爱玲是排湾族人，她透露疫情之前，一个月会回部落一两次，疫情时最长时间有三四个月无法回家，一个人在台北，工作又减少，让一向没有安全感的她，更加感到不安。她说：“但也因为疫情，让我能好好沉淀自己，多了时间看书，看电影，也和朋友视讯聊天，还和A-Lin一起视讯运动。我也上歌唱课和吉他课，充实自己。”

出道20年之际加入新东家，戴爱玲说，不只音乐，人生也是另一个阶段的开始，做了很多改变，最明显的尝试就是漂了一头金白发。她说：“我的个性比较小心翼翼，无法想象自己金白发的样子，团队给我看了一些照片，我就说好吧，试试。弄头发花了十个小时，因为我的头发很黑。后来要拍封面照，漂了四次，拍MV时再漂了两次。”

戴爱玲有“铁肺天后”称号，但这次新专辑少了飙嗓式的演唱，歌声更细腻，还多了甜度。对于“铁肺天后”称号，戴爱玲坦言：“说没有压力是骗人的，但这是大家对我的赞许，是好的。其实这次也不是特意改变唱法，只是希望用不同的诠释方法，而且经历了很多事情，情感的表达很自然地随着改变。”

外公外婆是精神支柱

谈及20年的歌唱生涯，她说：“外婆去世之前跟我说，我的声音是祖灵赐给我的，她叫我要坚持。我没做过其他工作，我相信是祖灵给我的声音、灵魂和使命，要我用歌声安慰大家。”

这20年有起有落，戴爱玲没有想过放弃，但坦言有很累的时候。“发《我不离开》专辑（2015年）时，觉得唱了这么多年，面临瓶颈，那时候外公也罹患癌症，我就想休息一下。”

戴爱玲从小是外公外婆带大，两人都已过世，她说：“从小外公就期许我第一名，希望我做什么都要做好。以前外公来我的演唱会都会穿得非常正式，第一次出道的演唱会，外公穿着族服，后来每一场他都穿着正式的西装，戴着墨镜，我一定会介绍他，他也会站起来挥手，外公外婆就是我的精神支柱。”

问她如何期许下一个20年，她感慨地说：“虽然会想，下一个20年应该怎样，但疫情让我感悟，活在当下更重要。现在过得好，未来才会更美好。我相信我会是一个更热情的戴爱玲。”