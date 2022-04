东京之恶 Tokyo Vice

可在HBO Go收看

由《奥斯陆密谈》(Oslo)编剧J.T. Rogers(J.T.罗杰斯)主创,共八集的《东京之恶》改编自美国籍记者Jake Adelstein(杰克爱得斯坦)于2009年出版的回忆录“Tokyo Vice:An American Reporter on the Police Beat in Japan”。

剧情讲述,Ansel Elgort(安塞尔埃尔格特)饰演的杰克是第一个在日本报社工作的外国人,他潜伏在东京地下社会,与渡边谦饰演的警探深入灯红酒绿地区,周旋在黑白两道之间。

学习职场不成文的规定

前三集在上周四(7日)上线。我没有读过那本回忆录,还好故事不难消化,一口气就看完三集。主戏在安塞尔埃尔格特身上,看着其角色通过面试进入报社当菜鸟记者,男上司一见到他这个外国人就叫他滚出办公室,所写的稿被改到满江红,被警察耍弄而写错报道内容,在种种过程中,学习职场不成文的规定与生存之道。

上一次看安塞尔埃尔格特的演出,他是好莱坞片《西城故事》(West Side Story)里的西城深情男,但那部片的女角色更抢镜,故对他印象平平。《东京之恶》的记者角色呈现他的另一面貌,人物塑造得立体,最了不得的是会说日语,甚至会写一点日文。

他为戏每天狂练六小时的日文,直到可以即兴发挥台词的地步。在该剧的记者会上,他秀出苦练成果,以流利日语接受访问。访问中,他不仅称日本像是第二个家,还化身粉丝对饰演警探的渡边谦说:“能和渡边谦这样的传奇演员合作是我的荣幸,他在《潜行凶间》(Inception)和《来自硫磺岛的信》(Letters from Iwo Jima)的演出都令我印象深刻。”渡边谦不好意思地笑回:“我们还是聊聊这部剧吧。”

渡边谦赞角色黑暗纠结

渡边谦对《东京之恶》的剧本赞不绝口,他说:“每个角色都有很丰富的背景故事,既黑暗又纠结,一部电影的长度说不完,要靠八集的影集才能好好地说这个故事。”伊藤英明也扮演警探,但其角色比较轻浮。安塞尔埃尔格特与伊藤英明因合作成为朋友,下戏后相约泡温泉,伊藤英明也约他过年到老家吃饭。

离开杰尼斯事务所后,积极发展个人演艺事业的山下智久也是演员之一,扮演夜店的首席牛郎。山下智久说,获得角色如美梦成真,并自嘲是“混账牛郎”。另一名小生笠松将饰演年轻的黑帮分子,这个角色喜怒不形于色,但偶尔流露纯真感,希望此角在之后几集有更多着墨。 这部戏以男角为主,女角为副,但幸好有菊地凜子饰演的新闻人,以及Rachel Keller(瑞秋科勒)的酒店女角色“缓冲”一下,带出女性的困境,剧集才不至于阳刚过头。

首集就闹出两起命案,一个中年汉被捅死,一个老翁自焚,两起案子看来毫无关联,随着剧情推进,案情似乎并不单纯,这个悬念吸引人看下去。该剧每逢星期四上线两集,4月28日播出完结篇。

星期二特写:守艺

8频道 晚上8.30

第四集:旗袍裁缝业。旗袍经历百年演进,展示出不同的样式和风情。74岁的香港旗袍裁缝师黄秋林凭着60年的好手艺,缝制的旗袍深受社会名媛喜爱。殿堂级旗袍设计师吴来灿的设计,深受母亲影响,母亲逝世后,旗袍勾起他对母亲的思念和缅怀。前艺人林倩如和旗袍有着不解之缘,她创办旗袍会,还设计具本地色彩的胡姬花旗袍。

当你老了

U频道 晚上9.00

家庭是避风港湾,或是甜蜜负荷?九年前,淑芳的母亲被诊断患有中度失智症,她从门诊出来后站在长廊放声大哭。记忆中的母亲活泼开朗,但她再也无法找回母亲过往的模样,淑芳耐心地陪伴母亲生活,过程中并非无怨无悔,她仍贯彻“陪伴,是最长情的守候”。

无名弒 Nobody

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上10.00

低调的哈奇(Robert Odenkirk饰)与妻子育有一儿一女,在岳父的五金加工厂担任会计,生活平淡无奇,某晚,哈奇家遭入室抢劫,他在私下调查的途中解救被骚扰的少女,因此惹上俄罗斯黑手党,哈奇的神秘过往也开始曝光。

秘密之家 The Secret House(首播)

Oh!K(星和Ch816,新电信Ch525) 傍晚5.50

主演:徐河俊、李令恩、正宪、姜星、李丞涓。讲述贫穷出身的律师,在司法考试即将合格之际,辛苦的妈妈却人间蒸发。他陷入不能放弃寻找妈妈的泥潭中,因此付出一切,走进围绕自己身世的秘密。

创新国度第十三季 Innovation Nation S13(首播)

TechStorm(新电信Ch260/18) 晚上10.00

由美国幽默作家、记者和演员Mo Rocca主持这个获艾美奖的节目,讲述世界最伟大的发明和创新背后的戏剧性故事,发明者将愿景变为现实所需的毅力、热情和代价。最新一季讲述意外的创新和少年天才的贡献。