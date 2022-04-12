赵文卓50岁生日 暱称老婆“lover” 女儿感恩留言

（北京讯）赵文卓50岁了！他10日晚间在其个人社媒发文：“到了知天命的年纪，刚刚切了蛋糕，拍了几张照片分享一下。虽然大女儿不在，但也发来了一封信，感动，感恩，知足常乐。”

同时，他也更新了6张照片，一些是和家人一起庆生的现场，另一些则是和长女微信聊天的截图。

赵文卓和太太张丹露在娱乐圈属于模范夫妻，婚后恩爱美满，从无绯闻沾身。庆生会上，张丹露送上蛋糕，上面写：“卓，生日快乐，爱你的露。”除了蛋糕之外还有一束玫瑰花，可见老婆准备周全。在赵文卓曝光的家人聊天群中，他原来对老婆浪漫暱称“lover”，网民说：“即便50岁了，这波狗粮撒得还是蛮令人称羡的，恩爱夫妻指数不是一般啊。”

赵文卓（左二）生日，和家人温馨互动。（取自艺人微博）

从赵文卓还发布自己和长女玫瑰的聊天截图画面可见，赵文卓的家人微信群名叫“zhao family”，内有4人，相信是赵文卓夫妻和长女、长子；次女年纪小，或许还无微信。玫瑰以女儿视角借生日祝福点出爸爸为了生活努力工作的不易，对爸爸充满赞美言词，并感谢他多年付出耐心和爱心，“您的每一个节目我基本上都关注，看您在舞台上闪闪发光我非常的自豪有一个这么厉害的父亲”“感谢父亲，您总是挺拔地站在身前，为我们遮风挡雨……”

赵文卓长女发文感谢爸爸。（取自艺人微博）

不久前才感叹长女长得太快，言语间洋溢对在外留学的女儿想念之情，赵文卓这会儿看到女儿这么懂事，想必特别欣慰。

网民纷纷羡慕留言：“我是一点都看不出卓哥50岁嘞”““小玫瑰真的特懂事，你和嫂子就幸福了，永远祝福你们幸福久久”“正能量的大侠风范的卓哥一定要多拍一些影视剧”卓哥生日快乐有漂亮的妻子有可爱的孩子，人生赢家！”