张惠妹演唱会引地震争议 官员下跪喊绝食 粉丝护主掀骂战

张惠妹睽违7年重返台北小巨蛋开唱12场，但影响周边居民的“老问题”再度浮现，小巨蛋周边里长（台湾最低层级地方官）跟居民9日上午到市政府前静坐抗议，见到副市长黄珊珊时更激动下跪。黄珊珊也特别到居民家里，亲自体验他们反应的震动，并说显然场馆振动管理值未超标，但还没到居民可以安居的程度，这是市府必须要扛下的责任。

此次张惠妹演唱会登场前，市府除了紧盯防意外，副市长黄珊珊也强调，没有摇滚区且特别设有避震措施。但经过几场演唱会后，小巨蛋周遭部分居民仍抱怨人为地震跟着震了好几天，松山区中华里长游吉兴9日上午和太太前往市府静坐抗议，准备绝食抗议。

黄珊珊前几日晚上10点多，也到了中华里的居民家里。黄珊珊形容，自己感受到了他们反应的震动，鱼缸的水会动，电扇也会左右晃，有老人家这段期间，每到晚间10时30分就出门，在外面散步到11时表演结束后才回家，“如果不是人在现场，真的无法感受他们遇到的问题。但这并不是歌手的问题，而是小巨蛋场地的先天缺陷。”

她指出，在2015年演出后，北市府曾请“国家地震工程研究中心”研究，发现小巨蛋的下方为黏土层，所有跳动行为都会往水平方向传递，因此，管理活动内容是最佳的唯一解决方式。除了小巨蛋的地质结构外，由于捷运（地铁）松山新店线经过附近，也造成震动容易进一步向外传播。

对于过去小巨蛋表演常传出“人为地震”，黄珊珊说，在演唱会开始前，为了避免表演造成扰民，市府与主办单位审议通过活动因应计划，除了在座位下垫高木板避震，同时宣导“跳动禁止”的概念。她也感谢张惠妹体谅居民，不断安抚歌迷跳动禁止。

张惠妹演唱会工作人员提醒歌迷以鼓掌代替跳动。（互联网）

里长夫妻下跪事件引起歌迷不满，涌入中华里里办公处的谷歌地图灌爆1星负评，留言酸：“做秀做过头，一颗星刚刚好”“作秀的里长不可取！”