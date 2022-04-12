David Beckham儿婚后冠妻姓 父亲身家仅岳父家三分之一

David Beckham长子Brooklyn Beckham和Nicola Peltz在美国时间9日下午，在亲人和一众嘉宾的见证下，举行盛大婚礼，吸引全球目光。

Brooklyn是David和Victoria Beckham夫妇的长子，虽然事业上没有任何建树，但因为有对超级星父母，可以知名度高过很多明星。但事实上，目前以厨师为职业的他，迎娶新娘，也是“高攀”。有报道指这场婚礼超过500万新元的费用都是新娘家支付。

有报道指出，Brooklyn结婚之后，名字中间会冠上太太的姓氏，由原来的“Brooklyn Joseph Beckham”变为“Brooklyn Joseph Peltz Beckham”。他说，做出这个决定是表明自己深爱太太的一个标志和承诺，但有吃瓜网民认为这似乎有“入赘”的感觉。

从两人公开恋情后不久，Brooklyn就搬到了Nicola家中居住，就连订婚仪式都是在对方家中举行。婚礼前不久，两人又打算在Nicola家附近购置新房。

对于坊间各种言论和猜测，David Beckham夫妇似乎不多在意，多次表达过对媳妇的认可和夸赞。

Nicola的父亲Nelson Peltz是一位白手起家的投资家，身价保守估计20亿新元以上，旗下产业覆盖食品、地产、包装等等。David Beckham夫妇的财富则不过约6亿新元，还不到Peltz财富的三分之一。

出生于1995年的Nicola本身也很优秀，2006年就以童星身份出道拍戏，2014年因出演电影《变形金刚4：绝迹重生》（Transformers: Age of Extinction）而被人认识。最近这两年，她开始转入制作和导演领域，算是个很有上进心的明星富二代。

据知，Brooklyn的婚礼总耗资超过400万新元。婚礼是在佛罗里达州棕榈滩Peltz自家价值将近1亿3000万新元的海边豪华庄园内举行。庄园占地4万4000平方英尺，内有两栋主建筑物，除了富豪豪宅内必要设施之外，还有篮球场、网球场，即使是在自己家范围内出入，都要靠高尔夫球车代步。这还只是他的若干豪宅之一。难怪即便是见过大场面的婚礼嘉宾们，都忍不住在婚礼周边拍照。