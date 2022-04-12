马玉成5月飞台任新片动作导演 打造“2022年版释小龙”

童星开打最吸睛！当年为朱延平拍电影《新乌龙院》疯魔亚洲，香港著名动作导演马玉成5月飞台湾秘密打造“2022年版释小龙”！

人在狮城的马玉成昨午（4月11日）接受《新明日报》访问证实此消息，早在90年代，台湾名导演朱延平就发掘了郝劭文与释小龙两位童星，一文一武，一喜感一正气，欢乐、搞笑、功夫、怀旧成了俘虏当年观众最有利的杀手锏。

而马玉成除了五度参与人鬼恋电影《倩女幽魂》，也是《新乌龙院》《中国龙》《笑林小子》《无敌反斗星》的动作指导、幕后功臣。

重情义的马玉成感恩朱导赏识，去年再次受托出任新片动作导演，打造另一个“功夫释小龙”，立即爽快答应，奈何疫情拖延至今，今年5月20日将飞台北，展开新片拍摄。

释小龙动作戏未用替身

“我跟制片人聊过几次剧本，大略了解是一部带科幻味道，由童星当动作主角的电影，带点当年《新乌龙院》味道，不过我还不清楚片名、暂未见过小主角。”

其实，释小龙在银幕上当年飒爽利落的动作，皆经马导调教，“他（释小龙）现在见到我还是毕恭毕敬，我觉得他有阴影！”

为何这么说？

原来马导拍戏要求很高、求好心切，拍《新乌龙院》等系列不只要释小龙舞拳弄腿，还为小孩加插飞天吊钢丝镜头，“释小龙一拍就吓得哇哇大哭！”

但马导并没心软，继续让小龙哭了打、打了再哭，“跟我拍戏肯定辛苦！释小龙拍动作戏没有替身，不过，他学过武术，打起来很好看，当年小小年纪的他脸也有一股纯真。”

较之释小龙，马导认为郝劭文更懂得察言观色，为人比较醒目、却也比较鬼马。

“这一次拍的台湾电影，是要打造另一个‘释小龙’，不过因走虚拟科技路线，得设计一套全新的动作给小演员。”

教爱女自卫拳术

记者好奇问，马导与影后杨雁雁的宝贝爱女马颂纹可有遗传父亲的习武DNA？

马导透露，小颂纹正学习长拳，“女儿热衷学习武术，我也教了她一套很实用的拳术，作为女性自卫术。”

马导受访后即兴传了小颂纹打拳的抖音视频给记者，但见小颂纹出拳弄腿不但很利落也很快，大赞！

《倩女幽魂》拍到一半 受上海疫情影响卡住

《倩》于去年12月初拍摄，马导是总导演，但碰上疫情，目前仅拍了一半，待他飞台完成朱延平电影的动作戏，再回中国横店续拍。

问起影响，他直言：“因为上海封城，几个主要演员都来不了，档期出现严重问题（会否严重超支？）肯定超支，我拍戏重质量，只希望将影响降到最低。”他坦言忧心，但也只能听天由命。

上海因封城，物资价钱狂涨，演员会否也因档期卡住，狮子开大口？

“我觉得不会，他们投入剧组看到了拍摄素质，拍得很开心。”但顿一顿他说：“以后就不知道（片酬会否大涨）了。”