首次演出科幻惊悚剧 金亚中向警察取经

Disney+制作的韩剧“Grid”是一部神秘科幻惊悚剧，描述24年前为了拯救人类免于太阳风（solar wind）的危害而创造出地球防御网Grid的“幽灵”（李是英饰），之后消失不见，却在24年后以“协助杀人犯”的身份回来。以寻找“幽灵”为目标而加入“管理局”的专员金世河（徐康俊饰），与重案组刑警郑拂晓（金亚中饰），携手调查跟“幽灵”相关的神秘事件，找出幕后真相。

这是韩国女星金亚中第一次演出科幻剧，她接受《联合早报》访问时说：“编剧想透过郑拂晓这个角色问观众，人类作为地球的一份子，面临像太阳风这样的全球危机时，应该如何生活？这也是我演出时一直在思考的问题。”

“Grid”是金亚中时隔五年再次演出电视剧，出道18年的她不是高产演员，2006年凭电影《200磅美女》大红之后，没有乘势而上，而是选择度过两年多的空窗期，这些年也不急功近利，而是慎选剧本。她在“Punch”饰演充满正义感的检察官，在“Wanted”饰演儿子被绑架的人气女星，在《名不虚传》饰演穿越到朝鲜时期的胸腔外科医生，每一次的演出都给人新鲜感。

金亚中说：“选择作品时，最重要是打动我的心，这方面我很严谨。我正在挑选下一部作品，相信也不会让大家失望。”

拍打斗戏受伤

“Grid”是金亚中第一次饰演刑警，有不少打斗戏，她透露受了一些伤，还有一次连续拍了几个通宵，精疲力竭，但她知道很多演员拍动作戏也有这样的体验。她说：“尽管疲累，我还是享受拍动作戏，尤其看到效果时，很有满足感。印象最深刻是第五集我要逮捕杀人犯金马鹿（金成均饰），剧本上只写了一句‘拂晓和马鹿拼死搏斗’，我们俩花了很多心思拍摄，将这个句子化成最好的动作场面呈现给观众。”

金亚中为角色学武打和开枪，也探访警局与警员交谈，了解他们的工作环境和面对的压力。她也学习一些查案技术，例如抵达案发现场时要注意什么，挨家挨户搜查时如何提问等。她说：“最重要的是，查案时要同时保持理性的逻辑思考和好奇的心理，我试着把这些都体现在角色当中。”

韩剧近年有不少强悍女的角色，像金亚中这次饰演的郑拂晓，对于这个现象，金亚中说：“我相信是因为现实生活中，女性也越来越坚强，也有更多主导性，而这些都透过戏剧作品展现出来。戏剧作品必须反映时下，才能打动观众。”

“Grid”每逢星期三，在Disney+播出。