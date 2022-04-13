布里妮斯皮尔宣布怀孕 开始以为是胃出问题

（综合讯）前西洋天后Britney Spears（布里妮斯皮尔）宣布怀上健身教练未婚夫Sam Asghari（山姆阿斯加利）的孩子。这是布里妮的第三胎，她与第二任舞者前夫Kevin Federline（凯文费德林）育有两子，分别为16岁和15岁。

40岁的布里妮在IG发文说，自己本来去了趟毛伊岛旅行之后瘦了不少，怎料最近体重突然又回来了，她一开始还以为是胃出了什么问题，跟未婚夫抱怨，未婚夫听了笑回：“你是长了孕妇胃口，傻瓜。”她在验孕后才知道自己怀孕了，而且因为胃口越来越好，她还不禁猜想会不会是双胞胎，字内行间流露出再当妈妈的喜悦。她也表示决心在这次孕期间开心做自己，每天做瑜伽，继续与大家分享欢乐与爱。

布里妮与小12岁的阿斯加利交往六年多，可是卡在父亲的监管，让她无法顺利再婚。去年摆脱父亲长达13年的监管，并拿回6000万美元（约8135万新元）的财产自主权之后没多久，9月便与阿斯加利订婚。

布里妮过去有过两段婚姻，2004年闪婚儿时玩伴Jason Allen Alexander（杰森亚伦亚历山大），但随即后悔，隔不到三天便离婚；同年10月又与凯文费德林结婚，但在生下两子后，于2007年结束这段婚姻。