蔡徐坤被前公司冻结千万存款

（综合讯）中国大陆男星蔡徐坤2017年参加选秀综艺《偶像练习生》夺冠，和范丞丞、台湾的陈立农等以限定团体Nine Percent（百分九少年）出道。前天（11日）传出蔡徐坤与其新沂蔡徐坤影视文化工作室的名下6400万多元人民币（约1280万新元）的银行存款被法院裁定冻结一年。

据报道，现年23岁的蔡徐坤名下有两家公司，分别为上海蔡徐坤影视文化工作室和新沂蔡徐坤影视文化工作室，两家工作室均成立于2018年，为蔡徐坤个人独资企业。当年Nine Percent是签给北京爱豆世纪文化传媒有限公司，直到2018年解散。据工作室回应，上述裁定所涉案件是双方对蔡徐坤《迷》和“Young”两张专辑的著作权权益纠纷，目前案件尚未开庭审理。

蔡徐坤在2012年因演出电视剧《童话二分之一》步入大众视野，2015年因参加中韩青春励志原创综艺节目《星动亚洲》崭露头角，2018年因参加《偶像练习生》爆红，并拿下第一名正式出道，成为限定男团Nine Percent队长，迎来事业高峰。Nine Percent解散后，蔡徐坤是当中发展最好的成员。2020年，他不但以青春制作人代表身份加盟选秀综艺《青春有你2》，还以常驻嘉宾身份加盟户外竞技真人秀《奔跑吧第四季》，成为过去几年里最火的流量明星之一。艾漫数据显示，截止今年2月，蔡徐坤合作品牌共27个，包括Prada、纪梵希、CPB等国际品牌。